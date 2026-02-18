春シーズンや大型連休の旅行もお得に！新幹線とホテルをセットで予約できる「2WEEK SALE」開催《2月18日から先行販売中》

ジェイアール東海ツアーズは、2026年2月20日13時から3月6日12時59分までの期間限定で「2WEEK SALE」を開催。一般販売に先駆けて、2月18日13時から先行販売をしています。

LINEアカウント連携で先行販売に参加できる

高コスパのホテルからエグゼクティブラウンジ付きのホテルまで、多彩なテーマのホテルがお得に予約できます。

新幹線の時間変更が無料で何度でも変更でき（一部制限のある商品あり）、1か月以上先の旅行も予約と同時に利用する新幹線が確定する「EX旅パック」で、人気の春シーズンや大型連休の新幹線旅行を考えている人も要チェックのセールです。

また、スマートEX・エクスプレス予約会員IDとLINEアカウントを連携している人を対象に、2月18日13時から全てのセール商品を先行販売しています。これから連携する人は、翌日から先行販売に参加できます。

【先行発売】2WEEK SALE概要

・セール期間

2月18日13時から20日12時59分

先行発売ページへの招待は2月19日までのエントリーが必要です。LINEアカウント連携機能を使用しています。

・対象商品

「＼先行発売！／【2WEEK SALE】」と記載のこだわりツアー

設定施設は一般発売商品と同様です。

・対象の旅行出発日

4月10日から6月30日

施設により一部除外日があります。

・対象エリア

東京、舞浜・新浦安、神奈川、静岡、愛知、岐阜、三重（伊勢志摩・鳥羽）、京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ・桜島

愛知、岐阜、三重エリアは中国発の設定はありません。

京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ・桜島エリアは中国および九州発の設定はありません。

【一般発売】2WEEK SALE概要

・セール期間

2月20日13時から3月6日12時59分

・対象商品

「【2WEEK SALE】」と記載のこだわりツアー

施設により一部除外日があります。

・対象エリア

東京、舞浜・新浦安、神奈川、静岡、愛知、岐阜、三重（伊勢志摩・鳥羽）、京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ・桜島

愛知、岐阜、三重エリアは中国発の設定はありません。

京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ・桜島エリアは中国および九州発の設定はありません。

また、セール後半には、LINEアカウントを連携している人を対象に「予約時間帯限定割引クーポン」が配布されます。割引クーポンの詳細や、お得なセール商品は後日案内があります。

詳しくは、JR東海ツアーズの特設サイトで確認できます。

EX旅パックの利用には、JR東海／JR西日本／JR九州のスマートEX（年会費無料）またはエクスプレス予約（年会費1100円）への会員登録が必要です。スマートEX海外向けサービス会員は今回のセールの適用対象外です。

東京バーゲンマニア編集部