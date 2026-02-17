現役歯科医が解説「電動歯ブラシvs手磨き」の最終結論、重要なのは道具ではなく「手書きの文章」のような技術だった
前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生がYouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」にて、「【完全決着】『電動歯ブラシと手磨き、結局どっちが良いの？』にプロが徹底解説」と題した動画を公開した。長年の論争テーマである「電動と手磨きのどちらが良いか」について、歯科医師としての臨床経験に基づき、「どちらでも良い」という結論とその真意について詳説している。
動画の冒頭で前岡先生は、電動か手磨きかという問いに対し「どちらでも良い」と回答した上で、その理由は「道具を変えてもお口の悩みは解決しない」という本質的な問題にあると指摘する。前岡先生はこの違いを「掃除機（電動）」と「ほうきとちりとり（手磨き）」の関係に例えて解説。「掃除の目的や埃が溜まりやすい場所を理解していない3歳児に、どちらの道具を渡しても結果は変わらない」とし、同様に歯磨きの目的（歯周病予防）と汚れ（プラーク）の溜まる場所を理解していなければ、高価な電動歯ブラシを使っても意味がないと断じた。
解説によると、プラークは主に「歯と歯茎の境目の歯の方」に1〜2mmの幅で溜まる。この原理原則を理解した上で、それぞれの特徴が語られた。電動歯ブラシは「生成AI」のようなもので、適切に使えば「圧倒的な時短と自動化」というメリットがある一方、本体が大きく重いため操作性が下がり、誤った使い方をすれば強力な振動で「歯茎を破壊する諸刃の剣」になり得ると警鐘を鳴らす。対して手磨きは「手書きの文章」に例えられ、習得に時間はかかるが高いコントロール性を持ち、細かな調整が可能であるとした。
最終的な結論として前岡先生は、「歯医者に『きちんと磨けてますね』と言われるまでは手磨き」を推奨する。まずは手磨きで歯磨きの原理原則を身体で覚え、技術をマスターしてから電動歯ブラシで時短を図るのが王道であると説いた。また、日本人の口に合う電動歯ブラシとして、海外製よりもパナソニックの「ドルツ」シリーズのエントリーモデルを挙げ、「最高の医療は治療を受けずに済むこと」と締めくくった。
最終的な結論として前岡先生は、「歯医者に『きちんと磨けてますね』と言われるまでは手磨き」を推奨する。まずは手磨きで歯磨きの原理原則を身体で覚え、技術をマスターしてから電動歯ブラシで時短を図るのが王道であると説いた。また、日本人の口に合う電動歯ブラシとして、海外製よりもパナソニックの「ドルツ」シリーズのエントリーモデルを挙げ、「最高の医療は治療を受けずに済むこと」と締めくくった。
