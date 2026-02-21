42ºÐ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸ì¤ë¥Ó¥ëÀ¶ÁÝ¤Î¸½¼Â¡Ö°ìÆü¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤¿Æü¤¬¤Ê¤¤¡×À°ÂÎ»Õ¤«¤éÅ¾¿È¤·È¾Ç¯¤Ç·î¾¦110ËüÃ£À®¤â¡Ö¸Â³¦Íè¤Æ¤¤¤ë¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ò¤È¤ê³«¶È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë / by Build¡Çs¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÌ©Ãå¡Û42ºÐ¤ÇÀ°ÂÎ»Õ¤«¤éÀ¶ÁÝ¶È¤ËÄ©Àï/È¾Ç¯¤Ç·î¾¦110Ëü±ßÃ£À®¤ÎÎ¢Â¦¡Ú¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Û¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸µÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÉáÇÏµ×¹¬»á¤¬¡¢°Û¶È¼ï¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ÇÄË´¶¤·¤¿¡ÖÀ¶ÁÝ¶È¤Î±ü¿¼¤µ¡×¤È¡¢È¾Ç¯¤Ç·î¾¦110Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¼Â¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÉáÇÏ»á¤¬20Ç¯¤Û¤ÉÀ°ÂÎ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¿·µ¬¤Ç±Ä¶È¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£±Ä¶ÈÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ëÀ¶ÁÝ¡ÖBuild¡Çs¡×¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ò·è°Õ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÉáÇÏ»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢À¶ÁÝ¶È³¦¤Î¤³¤È¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²ó¸Ü¡£¡ÖÆþ¤Ã¤Æ1¥ö·î¤°¤é¤¤¤ÏÅÜÅó¤ÎËèÆü¡×¤Ç¡¢Ê¬¹ï¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¡Ö°ìÆü¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È¡¢Åö½é¤Î¶ìÏ«¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¿¼Ìë0»þ¤«¤é¸á¸å2»þÈ¾¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¶ÐÌ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï¡Ö70Ëü〜75Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÁ°¿¦°Ê¾å¤Î°ÂÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÊ¤«¤é¤ÏÅö½é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢É×ÉØÃç¤âÎÉ¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£ÉáÇÏ»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤Ï¸Â³¦¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤ÏÁÈ¿¥²½¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ã´Åö¤¹¤ëÂç·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤ÎÀ¶ÁÝ¼ÂÌ³¤ä¡¢ËÜÉô¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤â²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤ê³«¶È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç³«¶È¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Ó¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÎ°è¤ÇÆÈÎ©¤¹¤ë¤Î¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄÃÎ¼±¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª2Æü¤ª¤¤ËÆ°²è¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª