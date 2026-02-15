『R-1グランプリ』準決勝進出芸人が「大人の事情」で“名前変更” カベポスター浜田の報告に反響
お笑いコンビ・カベポスターの浜田順平が、15日までに自身のXを更新し、「大人の事情」をつづった。
【画像】『R-1グランプリ』準決勝 「チャギントン」→「浜田順平」に
浜田は『R-1グランプリ2026』に参戦し、ファイナリストをかけて、きょう15日の準決勝に出場する。一方、エントリー名は「チャギントン」。チャギントンのままで準決勝進出が決まると、「えぐい！めっちゃ嬉しい！カベポスター浜田に変えたい！恥ずかしい！」とコメントしていた。
そして、準決勝を前に、チャギントン→「浜田順平」に変更。浜田は「チャギントンを応援してくださってる皆さま。大人の事情でチャギントンとしての活動は昨日で終了となりました。準決勝からは心機一転、浜田順平として頑張ります。お騒がせいたしました。よろしくお願い致します」と呼びかけた。
ファンからは「チャギントンさんお疲れ様でした」「ピン芸人チャギントンはみんなの心の中に生き続けます」「浜田順平として新たな挑戦の始まりか」「準決勝頑張ってください！」など、多数の声が寄せられている。
【画像】『R-1グランプリ』準決勝 「チャギントン」→「浜田順平」に
浜田は『R-1グランプリ2026』に参戦し、ファイナリストをかけて、きょう15日の準決勝に出場する。一方、エントリー名は「チャギントン」。チャギントンのままで準決勝進出が決まると、「えぐい！めっちゃ嬉しい！カベポスター浜田に変えたい！恥ずかしい！」とコメントしていた。
そして、準決勝を前に、チャギントン→「浜田順平」に変更。浜田は「チャギントンを応援してくださってる皆さま。大人の事情でチャギントンとしての活動は昨日で終了となりました。準決勝からは心機一転、浜田順平として頑張ります。お騒がせいたしました。よろしくお願い致します」と呼びかけた。
ファンからは「チャギントンさんお疲れ様でした」「ピン芸人チャギントンはみんなの心の中に生き続けます」「浜田順平として新たな挑戦の始まりか」「準決勝頑張ってください！」など、多数の声が寄せられている。