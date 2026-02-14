東京ディズニーランドの「プラザパビリオン・レストラン」

現在パーク内の人気ワンハンドメニューやスナックが一挙に集結しています。

あちこちのワゴンやレストランを回らなくても、ここに来れば人気の味をまとめてゲットできるのが嬉しいポイント。

東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」メニュー

場所：東京ディズニーランド／ウエスタンランド

サービスタイプ： バフェテリアサービス（好きな料理をトレーに乗せてレジで会計するスタイル）

座席数： 約380席

提供： プリマハム株式会社

東京ディズニーランドの「プラザパビリオン・レストラン」は、広いパティオ（テラス席）があるので、学生同士でいろいろシェアする「春ディズニー！」のランチや休憩にぴったり。

今回は、プラザパビリオン・レストランで手軽に楽しめる、おすすめの食べ歩きメニューを紹介します。

いなりソーセージドッグ

価格：600円

ごはんにお揚げを巻いた「いなり」の中に、ジューシーなソーセージが丸ごと一本入ったボリューム満点のメニュー。

和風な見た目と意外な組み合わせがクセになる一品です☆

スパイシースモークチキンレッグ

価格：1本 600円

ごろっと大きなお肉がインパクト抜群なメニュー。

スパイシーな味付けとスモークの香りが食欲をそそるチキンレッグです。

ガブリと豪快にかじりついて、ワイルドに楽しみたい一本です。

ギョウザドッグ

価格：1個 600円

東京ディズニーシーで大人気のメニューが、東京ディズニーランドのこのレストランでも味わえます。

ふかふかの生地の中に、餃子の具がたっぷりと詰まった中華まんのようなワンハンドメニュー。

小腹が空いた時にも最適です。

ロングピッツァ(トマト＆バジル)

価格：1個 960円

その名の通り、インパクト抜群の長〜い形をしたピザ。

トマトとバジルの王道の組み合わせで、間違いない美味しさです。

リトルグリーンまん

価格：1カップ 400円

ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズの「リトルグリーンメン」（エイリアン）をモチーフにした、もちもち食感の冷たいスウィーツ。

1カップに3つ入っているので、みんなでシェアしたり、デザートとして別腹で楽しむのにぴったりのかわいいメニューです。

人気ワンハンドメニューやスナックを一度に楽しめる！

東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」の紹介でした。

