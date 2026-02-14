〈「梅酒1杯で15万円」は序の口…歌舞伎町の雑居ビルで、客から財布の中身をすべて吸い上げる“悪魔のシステム”とは《ぼったくりの実情》〉から続く

JR新橋駅、烏森口。SL広場を見下ろすようにそびえ立つ、白い格子状のビルをご存知だろうか。一歩足を踏み入れれば、金券ショップ、マッサージ、スタミナ食、そしてバイアグラ……。わずか数坪の極小店舗がひしめき合う。2階へ上がれば妖艶な「中国エステ」店の数々。

まるで“昭和の闇市”がそのままビルになったようなこのカオス空間は、なぜ令和の今も生き残っているのか。ここでは、不動産業界で「再開発が最難関クラス」と恐れられるビルの正体について、フリーライターの本橋信宏氏が監修を務めた『東京アンダーグラウンド』（大洋図書）の一部を抜粋して紹介する。

オヤジ用途のすべてが揃う…都内最大の闇市が集まった駅前ビル

新橋駅烏森口の真正面、SL広場を見下ろす11階建てのニュー新橋ビルは、いまなお「昭和40年代で時間が止まった」ともいわれる不思議な商業ビルだ。白い格子状の外壁が持つ古びた威容は、すでに半世紀以上が経ち街の空気に自然に溶け込んだ風景となった。サラリーマンの街・新橋の象徴は駅前のSL広場。だが、戦後から80年の東京の混沌と雑多の歴史をもっともわかりやすく体現しているのはこちらだといっていい。



“コマが細かい”のは闇市が残した権利構造

1階から4階までが店舗エリアではいまも300店舗を超える店舗が営業している。ほとんどが間口数メートル、なかには通路にスタンドを並べただけのような店もある。なぜここまで不思議な雑居性が生まれ、いまも続いているのか。その秘密は、戦後すぐに形成された都内最大級の闇市「新橋駅前マーケット」にあった。

終戦直後から数百店もの、多種多様な露店が密集し、出所の怪しいスタミナ食・バッタ物・占い・日用品まで、あらゆるものが並んだ新橋の闇市は、新聞が「新橋は東京でもっとも人が滞留する街」と報じるほどの熱気に満ちていた。

その闇市整理に建てられたのがニュー新橋ビル。つまり、このビルは巨大な駅前闇市がそのままコマ割りになり、ビルのなかへと取り込まれた構造になっている。

戦後の闇市は無秩序のかたまりだったが、長年続くと「財産権的な既得権」として扱われるようになり、強制排除は困難となる。そこで行政は、個々の権利者に「一坪」「一・五坪」といった極小の区画を割り当ててビルの区分所有権として引き継がせる方式を採用した。

この結果、ニュー新橋ビルは一般的な商業ビルでは見られないほどの極小テナントが膨大に並ぶ“パズル状の構造”となってしまう。

これが改装や統廃合を難しくした。5階より上のオフィスフロアは比較的整理されているが、地階から4階までの店舗階では令和の今日まで「闇市の名残」がそのままだ。これをビル管理の専門家は「戦後の混乱を封じ込めたタイムカプセル」ということもある。

たとえば1階フロアに足を踏み入れると、まず入り口付近の乱立する広告板が目に入る。バイアグラ、麻雀店、占い、漢方、マッサージ――普通、商業ビル内で同じ看板に並ぶはずのないジャンルであるが、ここでは自然と並存してしまう。

地上階の主役は、金券ショップと小ぶりの飲食店。闇市時代にもっとも賑わったのが値札の怪しいバッタ物・安売り・食堂であった名残がそのまま続く。通路の両脇には、わずか数坪のスタミナ食堂や喫茶店が肩を寄せ合う。さらには、風邪薬とスタミナドリンクを売る店、漢方薬の小店、ワイシャツとネクタイだけを扱う専門店など、需要は細かくとも固定客のいる店が生き続けている。サラリーマンの街特有の“狭く深い需要”が、小さな店を半世紀以上支えてきた。

2階の“無国籍桃源郷”――中国エステの変遷

ニュー新橋ビルでもっとも都市伝説めいた評価を受けてきたのが、2階の中国エステ店の群れだ。1990年代後半〜2000年代に週刊誌や夕刊紙で一気に名を挙げ、「新橋の桃源郷」「昼の桃色地帯」と表現されることもあった。

店舗はどれも狭い。2、3人入れば一杯になってしまう間口に、紫や赤、黄緑といった妖しい照明。白衣を着たチャイニーズの女性が椅子に腰掛け、通行人に笑顔で呼びかける光景は、令和の現在でも完全には消えていない。

中国エステの増減の裏には、平成以降の風俗規制と景気変動がある。

21世紀が近づくにつれて、規制強化で路面の“表看板型”風俗が難しくなると、風俗系の店は狭く目立ちにくい雑居ビルのなかへ移動した。その代表がニュー新橋ビルだった。また、店舗面積の小ささが「人件費・家賃の低額化」に与えた影響も無視できない。低価格帯でのサービス提供には必要だった。

「新橋名物といえば、ニュー新橋ビルの中国エステとレンタルルームでしょう。割安で若いデリヘルをレンタルルームまで呼ぶのが新橋流です」と本橋氏が教えてくれた。

コロナ禍以降は減少傾向にあるという情報もあったが、再度復活傾向。ビル内部では通路の角を曲がるたびに手招きする女性の姿がみえることもあり、“あの2階”の存在は相変わらず新橋の都市伝説的な話題を提供し続けている。

区分所有の権利者がバラバラのニュー新橋ビル

この2階から3階4階へエスカレータをのぼるにつれて、ニュー新橋ビルはさらに独特な“寄せ鍋”のような雑居性を見せてくれる。

たとえば2階にはオープン当時のままのような布張り椅子と白砂糖ポットが並ぶ純喫茶があるかと思えば、隣には囲碁・将棋・麻雀の店が並ぶ。テーブル型ゲーム機が現役稼働しているゲームセンターは、もはや都内でも珍しい。

3階にはフラメンコ教室や語学教室、小規模の事務所、鍵屋、さらには時折改装を繰り返す小さな飲食店が並んでいる。どのフロアも統一感はなく、むしろ統一しようという意思を最初から感じさせない。それは、区分所有の権利者がバラバラで、テナント構成も自主決定されるためだ。大規模な再開発が進まないのには、まさにこの「権利の断片化」が一番の理由となっている。

再開発が最難関クラスのビル

ニュー新橋ビルは、JR線の反対側に位置する新橋駅前ビル1号館・2号館とともに“オヤジビル”と呼ばれる。しかもそのなかでも、とくに再開発が難しいとされる。

理由は三つだ。

第一に、闇市由来の極小区画がそのまま区分所有権として残存している点。

第二に、所有者が多数で利害が複雑なため、一括売却や統合が難しい点。

第三に、現役で利益が出ている店舗が多く、立ち退き料が高額化しやすい点である。実際、市街地再開発関連の話題はいくらでもあるが、ニュー新橋ビルは「再開発が最難関クラスのビル」として登場することが当然となっている。オープンからすでに半世紀以上を経た年代物ビルは古くなり管理も大変だが、日々の来客数は多く、家賃も安定しており、区分所有者にとって“持っているだけで価値がある”状態が続いている。

ここでは昼休みに訪れたサラリーマンがシャツを買い、ナポリタンを食べ、いまでは珍しくなった喫煙可能の喫茶店で一服し、ちょっとした疲れを中国エステで癒し、夜の活力としてバイアグラ店に立ち寄る――昔ながらの“男の雑用”がすべてここ一軒で一通り叶えられる。それは単なる風俗的猥雑さではなく、日本が活力にあふれていた頃からの文化が新橋のサラリーマン文化と溶け合い、長年かけて熟成されてできた“都市の層”ともいえる。

いまの東京で、これほど歴史と混沌を内部にため込み続ける商業ビルは、ほとんど存在しない。老朽化し、外観も内部も古びているとはいえ、そこには20世紀後半から21世紀も四半世紀を過ぎた今日までが丸ごと封じ込めた都市の姿がある。

今日も、ニュー新橋ビルでは小さな一坪店舗が明かりを灯して営業を続けている。その“名残”が完全に消える日は、まだ当分、訪れそうにない。

本橋 信宏