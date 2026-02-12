イタリアで開幕したミラノ・コルティナ五輪では連日、熱戦が繰り広げられている。そこで、本誌は異分野に転身した冬季五輪の名選手の「第2の人生」を追った！

「オリンピックはもう“遠い存在”ですけど、今回のミラノ・コルティナは、ひとりのファンとして楽しませてもらいます」

そう語るのは、日本の黄金時代を築き、「キング・オブ・スキー」と称された荻原健司氏だ。瞬発力と持久力、その両方の能力が求められるノルディック複合で、1992年アルベールビル五輪と1994年リレハンメル五輪の団体で金メダルを獲得した。

「自分にとってオリンピックというのは……青春でしたね。あのころはすべての気持ち、情熱がそこへ向かっていましたから。4年に一度の舞台で、ミスはできない。かといって、守りに入ってもよくない。難しいからこそ、打ち込める楽しさがあったと思います」

1998年の長野五輪は、双子の弟・次晴氏とともに臨み、2002年ソルトレークシティー五輪まで4大会連続で出場した。

その後、参議院議員を1期務め、現役時代に所属していた北野建設に戻り指導者に転身。今回の五輪で6大会連続出場となるノルディック複合の渡部暁斗や、2014年のソチ五輪のジャンプ団体銅メダルの竹内択らを支えた。

「彼らの場合は、私が指導したというよりも、すでに選手として完成していました。やっぱり、選手を育てるうえでの出発点、ジュニアから教えたいなと考えるようになり、会社を辞めて、子供を集めて自分のクラブを立ち上げたんです。そうしているうちに、スポーツ振興も含めた“まちづくり”が必要だと思うようになりました」

そして再び政界へ。2021年から長野市長を務め、現在は2期めとなる。現役を退いてから二十数年。今回の五輪で、注目していることは――。

「山田梨央選手や、長野市出身の倉坪克拓選手（ともにスピードスケート）には期待しています。自分は長野五輪でメダルを取れなかった（個人4位）という悔しさがあるんですよ。後になって思えば、プレッシャーが大きかった。だから、選手にはオリンピックという舞台を楽しみながら、自分の力を出し切ってくれることを期待しています」

記憶と情熱は、今も色あせていない。

以下はメダリスト10人のその後。

＜伊藤みどり（56）／フィギュアスケート＞

・1992年アルベールビル 銀

トリプルアクセルが代名詞。結婚を機に移住した北九州市で、小学生から大人までを指導

＜橋本聖子（61）／スピードスケート＞

・1992年アルベールビル 銅

自転車競技でも活躍し、夏冬計7回の五輪出場。現在は当選6回の自民党参院議員

＜井上純一（54）／スピードスケート＞

・1992年アルベールビル 銅

引退後は西武鉄道で人事畑。長くライオンズ事業部長を務め、コロナ禍では陣頭指揮

＜西方仁也（57）／スキージャンプ＞

・1994年リレハンメル 銀

引退後は雪印メグミルクで社業に専念。2021年公開の映画で田中圭が本人役で主演した

＜船木和喜（50）／スキージャンプ＞

・1998年長野五輪 金ほか

50歳になった今も現役を続けながら、シーズンオフにはアップルパイなどを実演販売

＜里谷多英（49）／スキーモーグル＞

・1998年長野五輪 金ほか

長野五輪の翌年、フジテレビへ。2013年まで現役を続け、イベント運営部門の副部長に

＜清水宏保（51）／スピードスケート＞

・1998年長野五輪 金ほか

メディア出演のかたわら、弘前大学大学院で医学博士号を取得。介護ビジネスを手がける

＜小平奈緒（39）／スピードスケート＞

・2018年平昌 金ほか

現役時代から所属する病院のアンバサダーに。病院隣でカフェも運営し、店に立っている

＜郄木菜那（33）／スピードスケート＞

・2018年平昌 金ほか

妹の美帆とともに活躍したが、2022年に引退。『バス旅W』（テレビ東京系）のレギュラーに

＜原 大智（28）スキーモーグル＞

・2018年平昌 銅

西谷岳文（長野ショートトラック金）ら競輪転身組の実力派。実力上位のS級2班に所属