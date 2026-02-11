未発表なエントリー向けゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT 5G」が日本で発売か。型番「Z2570N」が技適通過！背面画像が公式Webサイトに掲載
|未発表スマホ「nubia Neo 5 GT 5G」が技適取得！日本で発売か。画像は既存のNeo 3 GT 5G
総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにZTEが未発表の5G対応スマートフォン（スマホ）「Z2570N」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によって2026年1月22日（木）付けでPhoenix Testlabを通じて取得しています。認証番号は「204-B01140」。
これにより、ZTEの日本法人であるZTEジャパンまたはNubia Technologの日本代理店であるFastlane Japanがnubia Neo 5 GT 5Gを日本で発売する準備を進めていることが明らかとなりました。ただし、工事設計認証では現時点で5Gにおける認証が取得されていないため、発売するとなると後から所得することになり、もしくは発売するか検討中で実際には販売されない可能性もありそうです。なお、ベンチマークアプリ「Geekbench」の測定結果にもZ2570Nは登場しており、CPUは2.6GHz×4＋2.0GHz×4のオクタコアで、スコアはシングルコアで1124、マルチコアで3284などとなっています。
nubia Neo 5 GT 5GはNubia Technologyが展開するnubiaブランドにおけるエントリーからミッドレンジクラスとなる「nubia Neo」シリーズの次機種で、既存機種「nubia Neo 3 GT 5G」はエントリーモデルながらもショルダートリガーを搭載し、ゲームがしやすくなっていましたので、nubia Neo 5 GT 5Gも背面パネルを見る限りは同じような製品コンセプトになるのでないかと予想されます。
またZTEの適合宣言ではAndroid 16ベースの独自インターフェース「MyOS 16」をプリインストールしており、急速充電に対応し、サイズはおおよそ168×77mmとなっているため、恐らく一般的なエントリースマホにおける画面周りの縁（ベゼル）の幅であるなら6.8〜6.9インチあたりの大画面モデルになりそうで、nubia Neo 3 GT 5Gが6.8インチですし、近い仕様になるのではないかと予想されます。さらにGeekbenchの情報では少なくとも内蔵メモリー（RAM）が8GBのモデルが用意されているようです。
リアカメラは各レンズがnubia Neo 3 GT 5Gと同じように8角形で形どられ、一見するとトリプル構成となっているように見え（nubia Neo 3 GT 5Gはデュアル構成）、nubia Neo 3 GT 5Gと同様にショルダートリガーやLEDライトなどを搭載しているのではないかと推測されます。なお、Z2570NはBluetooth SIGの認証も2025年12月8日（月）付で取得しており、通信モジュールにMediaTek製「MT7663」を用いていることからチップセット（SoC）もMediaTek製で、Geekbenchのスコア的に「Dimensity 7000」シリーズあたりになりそうです。
一方、工事設計認証では携帯電話ネットワークにおける4G LTE方式のBand 1および3、8、18、19、26、28、34、39、40、41、42、3G W-CDMA方式のBand IおよびVI、VIII、XIX、無線LAN（Wi-Fi）における2.4および5、6GHz、Bluetoothにおける2.4GHzで通過しており、日本ではこれらの通信が利用可能となる見込みです。なお、日本で発売される場合にはこれまで通りにオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されるのではないかと思われます。
記事執筆：memn0ck
