“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂46メンバー、美脚ショット公開「彼女感ぐっと来る」「あざと可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/10】元日向坂46の高瀬愛奈が2月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ姿を公開した。
【写真】“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂「彼女感ぐっと来る」ルームウェアで美脚スラリ
高瀬は「一緒にポップコーン食べよ〜」とつづり、半袖半ズボンのオレンジのゆったりとしたルームウェアを身につけた写真を複数枚投稿。ツインテールに髪を結った高瀬がソファでポップコーンを手にして微笑んでおり、スラリとした美しい腕や脚がのぞいている。また、カメラを相手に見立て、ポップコーンを差し出す1枚も投稿している。
この投稿は「彼女感ぐっと来る」「透明感すごい」「あざと可愛いポーズ最高」「オレンジのルームウェア似合う」などと反響を呼んでいる。
高瀬は2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月をもってグループを卒業した。2026年1月にはヒカルが自身の公式YouTubeにて、高瀬からファンであるヒカルと関わって仕事をしたいとダイレクトメールが届いたことを公表し、ヒカルのプロデュースするアパレルブランドの広報担当として採用したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“ヒカルの広報採用”話題の元日向坂「彼女感ぐっと来る」ルームウェアで美脚スラリ
◆高瀬愛奈、ルームウェアで美脚スラリ
高瀬は「一緒にポップコーン食べよ〜」とつづり、半袖半ズボンのオレンジのゆったりとしたルームウェアを身につけた写真を複数枚投稿。ツインテールに髪を結った高瀬がソファでポップコーンを手にして微笑んでおり、スラリとした美しい腕や脚がのぞいている。また、カメラを相手に見立て、ポップコーンを差し出す1枚も投稿している。
◆高瀬愛奈の投稿に反響
この投稿は「彼女感ぐっと来る」「透明感すごい」「あざと可愛いポーズ最高」「オレンジのルームウェア似合う」などと反響を呼んでいる。
高瀬は2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月をもってグループを卒業した。2026年1月にはヒカルが自身の公式YouTubeにて、高瀬からファンであるヒカルと関わって仕事をしたいとダイレクトメールが届いたことを公表し、ヒカルのプロデュースするアパレルブランドの広報担当として採用したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】