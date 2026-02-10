「ねこの日」に向けて「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」2/10から開催 今年もファミリーマートの「ねこへの想い」が詰まっていた！

“箱買い“するお客様も……「大作戦！」がここまで愛される理由とは？

「商品をいくつも並べて写真を撮ったり、ご自宅のねこちゃんを商品と一緒に写してSNSにアップしたりする方もいらっしゃいます。ねこのイラストがデザインされた化粧箱のまま陳列している商品では、“箱買い”されるお客様がいらっしゃると聞くこともありますね。ねこは癒しの存在ですし、甘いものもやっぱり癒しの商品。それらの相乗効果で、ほっと一息つけるような癒しをお客様に感じていただけているんじゃないかなと思います」

今年はパッケージのバリエーションも豊富、選ぶ楽しさが何倍にもアップ！

「お客様により楽しんでいただけるよう、ほとんどの商品に複数のパッケージデザインを用意するのが恒例となっています。さらに、パッケージの裏側に肉球型の小窓やイラストをあしらうなど、細部にまでこだわりが詰まっています。製造会社のデザイナーやマーケティング担当から、お店のスタッフまで、関わっている人たちにねこ好きが本当に多いんです。その“ねこ愛”が、こうした工夫につながっているのだと思います」

人気シリーズ「mofusand」がパワーアップ！ファミマでしか手に入らないデザインも

「生地がふわふわ、もっちり！他では出逢ったことのない不思議な食感のワッフルに、思わず感動しました。中には、ぷるんと弾むカスタード味のクリームが、たっぷりと入っています！口の中でコクを感じながらも、なめらかに溶けていく後味がたまりません」

あなたは何派？ねこ好きが愛してやまない肉球＆しっぽのスイーツが登場！

「ひと口目から思わず『美味しい』と声が出ました。爽やかな酸味が広がるいちごムースに、ガナッシュを思わせるような、なめらかでコクのあるチョコカスタードが重なって、相性抜群！それらがほどよい甘さのタルト生地の中に贅沢に詰まっていて高級感があり、満足度も高く、これはリピート確定です」

「口の中でお芋の風味がしっかり広がり、徳島県産のなると金時を使っているのも納得。白餡も混ざっていて、和のテイストが感じられるのも、どこかホッとする美味しさの理由かもしれません。中身がぎゅっと詰まっていて食べ応えも十分。型崩れしにくそうなので、ねこ好きの家族や友人、同僚へのプチギフトにもぴったりです」

「袋を開けた瞬間、ふわっと広がるキャラメルの香りに、思わずコーヒーを用意したくなりました。バターのコクも感じられ、甘さは意外と控えめ。さくさく、ほろほろとした食感が心地よく、キャラメルとミルク、2つの味わいを一度に楽しめるのが嬉しいです。ほっとひと息つきたい時のお供にぴったりです」

「かいじゅうにゃん」vs「こねこ」で迷うこと必須！今年の食器はシリアルボウル

黒ねこと言えば……あの有名キャラクターとのコラボがアップグレード

話題沸騰「忍者めし鋼」や「ハイチュウ」とのトリプルコラボも爆誕！

ファミペイを提示→ポイント222円相当やマルシェバッグが合計222名様に当たる！

ねこたちへ恩返し……「ペットフードドライブ」実施店が2倍に拡大、売上の一部寄付も

ねこを軸に人と人とをつなぐ「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」

2月22日の「ねこの日」に合わせて開催される大人気のが、今年も2月10日（火）〜行われます。毎年この時期を心待ちにしているという方も多いのでは？期間中はファミリーマート店内が“ねこだらけ”。ねこモチーフのデザートやパン、お菓子、日用品などがずらりと並び、ポスターをはじめとした店内装飾も、思わず写真を撮りたくなるほどの可愛さに。SNS上でも「全部買いたくなる」「推しねこを選ぶのが楽しい」といった声が毎年溢れ、もはや、ねこ好き界隈では欠かせない恒例イベントとして定着しています。そこで本記事では、大作戦の担当で商品本部スイーツ部部長・山岡美奈子さんに、一足先に今年のポイントを教えてもらうことに。話を聞く中で見えてきたのは、“ネコノミクス”という言葉だけでは語りきれない人気の理由――商品開発の現場から既に“ねこ愛”が詰まっており、その想いが一つひとつの商品や企画に反映されていること。ねこ好きの心をわしづかみにする理由が、そこにはありました。2022年2月22日の「スーパーねこの日」に、テスト的に地域限定でねこのイラストのついたデザートを発売したところ、予想以上に反響が大きかったことから、翌2023年に「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として本格スタート。その後も人気は拡大を続け、昨年は史上最高の売上に。と、ご自身もねこを飼っているという山岡さん。確かに、“ねこ×スイーツ”は最強の癒やしのコンビとも言えそう。見た目の可愛さから、思わず写真を撮って共有したくなる点も魅力です。さらには、「思わずくすっと笑ってしまうような癒やしを提供できたら」という思いから、「キャラメル」を「きゃにゃめる」にしたり、「にゃあん＆ホイップ」もあったりと、商品のネーミングにも遊び心を加えていると山岡さんは言います。可愛いパッケージを捨てるのがもったいないという理由から、ねこたちを切り抜き、クリアファイルなどに入れてコレクションしているお客様もいるのだとか。今年のポイントとして、山岡さんはパッケージへのさらなるこだわりも挙げます。試作品が出来上がり、ファミリーマート本社に運ばれてくると、どこからともなく人々が集まってきて、部署の垣根を越えて意見を出してくれるそう。お店でも装飾を工夫したり、お客様と一緒に愛猫の写真を飾れるスペースを作ったりと、年々、盛り上げていこうという機運が高まっているようです。商品開発から製造、販売に至るまで、「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」に関わる人たちの“ねこ愛”が随所に感じられる今回の企画。その想いこそが、毎年多くの人の心をつかみ、話題を呼び続ける理由なのかもしれません。さまざまな事情で飼えないけれど、ねこが大好きというお客様からも毎年、高い支持を集めているそうです。今回の大作戦では、ねこモチーフのデザートやパン、お菓子、日用品など全17種類が登場。そのうち、ポスターにも起用されている人気シリーズ「mofusand（モフサンド）」がデザインされた商品は、13種類にも上るそうです。さらに今回は、「mofusand」の作者である人気イラストレーター・ぢゅのさんが、この企画のために描き下ろした特別デザインも含まれているとのこと。ポスターには、ファミマのホットスナックを代表する「ファミチキ」や中華まんなどの被り物をした「mofusand」のにゃんこたち、はたまたファミマの大人気ソックス「ラインソックス コンビニホワイト」に潜り込んでスヤスヤと眠るにゃんこが描かれています。ファミマだけでしかお目にかかれない子たちです。「mofusand わっふれ〜む」（全10種・各税込250円）は、中にカスタード味のクリームが入ったもちもち食感の四角いワッフルに、10種類のにゃんこが鮮明にプリントされています。全12種のシールがランダムで1枚入っており、そのうち1種類が、ファミリーマートオリジナル描き下ろしデザインとのこと。どのシールが入っているかは、開けてからのお楽しみ！あまりもの可愛さに、しばらく眺めていたい気持ちになりますが、手に取るともちもち感が伝わってきて、味も気になります。ねこ好きさんが愛してやまない肉球モチーフのお菓子「肉球タルト（いちご＆チョコ）」（税込248円※数量限定）は、可愛らしいピンク色の肉球が、まず目に飛び込んできます。パッケージに描かれている、いちごにかぶりつく「mofusand」のにゃんこも尊い！なめらかなチョコカスタードと ホイップクリームが層を成すタルトの上に、ねこの肉球をイメージしたいちごムースが乗っているデザートです。間違いなしの組み合わせを前にして、食べずにはいられません。「肉球すいーとぽてと」（全2種・各税込198円※数量限定）は、形といい、サイズ感といい、ねこの肉球にそっくり！やさしいお芋の甘さを味わえるスイートポテトで、山岡さんによると、昨年は特に女性のお客様に好評だったというのも頷けます。楕円形の上に二つの小さな三角形が並んでいる――ただそれだけなのに愛しさを語りかけてくるのは、「にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味」（全2種・各税込145円※数量限定）。“ハチワレ”にすることで二つの味を楽しめるのも特徴で、濃い色の部分がキャラメル味、薄い色の部分がミルク味になっていて、見た目もSNS映えしそう。そして、こちらのパッケージにも“隠れ肉球”が……！ねこの愛らしさは細部に宿る――肉球に続き、今回、しっぽの形のパンが誕生しました。「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」（全2種・各税込178円）は、ミルク風味とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てたパンで、中にはキャラメルクリームをサンド。パンは食べ応え満点のサイズ感ですが、ちぎって食べやすい形状なのもうれしい配慮です。「mofusand」の2匹のにゃんこが、しましまのしっぽでハートを描いているパッケージにも、キュンとせずにはいられないでしょう。毎年、楽しみにしているファンも多い「mofusand」の食器付きスイーツは、今年も出ます！昨年までマグカップでしたが「mofusand シリアルボウル＆白桃ゼリー」（全2種類・各税込960円※軽減税率の適用外です）には、「かいじゅうにゃん」 or 「こねこ」のデザインのシリアルボウルが付いてきます。小物入れや、ねこの水飲み容器にも良さそうなサイズ感で、汎用性が高いのも嬉しいです。和菓子の気分という方には、「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」（全2種・各税込195円）と「肉球印のもち入りどら焼き こしあん」（全2種・各税込211円※数量限定）はいかが？いずれも「mofusand」とのコラボ商品です。どちらも、食べるのをためらうほどの可愛らしさ！“黒ねこ沼”にハマっている方に、イチオシのスイーツもあります。「にゃんともおいしい くろねこテリーヌショコラ」（税込248円）は、黒ねこの顔の形のショコラテリーヌ。濃厚でなめらかな口当たりのチョコレートが楽しめるので、チョコ好きの方やバレンタインのプレゼントにもおすすめです。パッケージは、猫専門イラストレーター・Coony（クーニー）さんがデザインしました。そして黒ねこと言えば、クロネコヤマトでおなじみのヤマト運輸とのコラボ商品も外せません。「クロネコのオムレット」（全3種・各税込298円※数量限定）は、ココアクランチ入りのクリームをふんわりとしたココア生地で包み込んだオムレット。トッピングには、クロネコの顔型のビスケットと、クロネコヤマトのキャラクターであるクロネコ、シロネコの紙ピックが飾られています。紙ピックやパッケージはそれぞれ3種類あるので、シロネコ派の方にも満足していただけそうです。人気商品と「mofusand」とのトリプルコラボも、今年はさらに充実のラインアップです。「ラムねこハイチュウ」（パッケージが全3種・各税込257円※数量限定）は、噛むほどにしゅわぁ〜とラムネを感じるハイチュウ。「mofusand」と「ラムねこ」がコラボした珍しいパッケージは、山岡さんも「結構イチオシ」と話していたほどの愛らしさです。今年初登場！の「ニャン者めし鋼 ピーチ味」（パッケージが全2種・各税込183円※数量限定）は、硬めの食感がクセになるハードグミで、にゃんこ型と肉球型のグミが入っています。パッケージにもこだわりが！“ニャン者”に扮した「mofusand」にゃんこの表情に、ぜひ注目してみてください。「ハッピーニャーン」（パッケージが全4種・各税込186円※数量限定）は、ハート型のハッピーターンで、今年はコーンポタージュ味が登場。「mofusand」のにゃんこがドアップで描かれたキュートなパッケージには、2つずつ組み合わせると、ある仕掛けも！全制覇したくにゃる？「にゃんちパック（にゃあん＆ホイップ）」（パッケージが全2種・各税込178円）は、肉球の焼き印を入れたパンに、つぶあんとホイップをサンドしたランチパック。常温保存で携帯できるので、お守り代わりに鞄に忍ばせて。「mofusand」の何とも言えないポーズにも心が和みます。スイーツのお供には、「mofusand」ボトルの「午後の紅茶 おいしい無糖」（パッケージが全2種・各税込170円※数量限定）をお忘れなく。ダージリン茶葉を20％ブレンドし、香り豊かですっきりとした味わいなので、甘いものにもピッタリです。また、箱に“ねこ語”が書かれているという「Coonyねこティッシュ 220組」（税込368円）や、「Coonyねこねこサコッシュ＆ブラウニーセット」（税込2,220円※軽減税率の適用外です。5,923店で展開、数量限定）といった雑貨も揃っています。「ねこの日」を思う存分、ねこ尽くしで迎えてください！昨年も好評だった「ファミチキ」の袋に加え、さらに今年は、中華まんの袋にも「mofusand」のにゃんこたちが初登場します。おなかだけでなく心までほっこり温まりそうです。そして、今年は「ねこの日」にちなんだ魅力的なキャンペーンが盛り沢山。ねこたちへの恩返し企画もありますので、要チェックです！期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、ファミマポイント222円相当が200名様に、「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバック」が22名様に当たります。期間中、対象のアイスを2個購入するごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャーム（全4種）が1個もらえます。ファミマの制服を着たにゃんこや、アイスを頭に載せているにゃんこなど、全部欲しくなりそう！こちらも今年初の試みです。昨年約3,000食分のねこのごはんを回収した「ファミリ〜にゃ〜ト ペットフードドライブ」。これは、ご家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマートの実施店舗にお持ちいただき、公益財団法人 日本動物愛護協会を通じて地域の保護団体さんへ寄付、保護猫などの食事支援に役立てていただく取り組みです。いつも癒やしをくれるねこたちへ恩返ししたいという思いから、昨年初めて実施したところ、保護団体さんからは「命を繋ぐ大切な支援になった」、店舗からも「お客様と一緒に地域貢献ができて嬉しい」という温かい声が多数届いたそう。昨年は店名に「猫」が入っている店舗だけでの展開でしたが、今年は「店長 がねこ好き」といった理由などから、昨年比2倍の9店舗で行います。今回もたくさんのごはんが集まり、1匹でも多くのねこたちに還元されることを願ってやみません。さらに今年も、対象商品の売上1点につき1円を公益財団法人 日本動物愛護協会に寄付し、地域猫活動に役立てていただきます。なお、期間中「ファミマルBakery」と「ファミマルSweet」は、「ファミニャルBakery」と「ファミニャルSweet」へ、名称とマークを変更しますので、チェックしてみてください。今年も「ねこの日」に合わせ、多くの人に癒やしと楽しさを届けてくれそうな「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」。開始日は昨年より1週間ほど早く、2月10日（火）〜ですのでお見逃しなく！SNSでの交流が生まれたり、家族や友人との会話が広がったりと、ねこを軸に人と人とをつなぐ本企画。今年も“推しねこ”探しを楽しみながら、心温まるひとときを過ごしてみませんか？