¡ÖÃÛ30Ç¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ô¥«¥Ô¥«¡ª¡×¡Ö¿·ÃÛ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤ÎÆâ¸«¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÑ¤ßÊª·ï¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ±¤¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤¼è¤êºÆÈÎ¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÆÃÍ¤Î¡Ö¹½Â¤Åª¤Ê¼åÅÀ¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢·úÃÛ»Î¤Ç¤¢¤ê¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Î¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¼¹¹ÔÌò°÷CRO¤ÎÅÄÂ¼·¼¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÑ¤ßÊª·ï¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¡¢¥×¥í¤¬¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼¡Ö¥ê¥Î¥ÙºÑ¤ßÊª·ï¡×¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤à¤Î¤«¡©
Çã¤¤¼è¤êºÆÈÎ¡Ê¥×¥í¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¥ê¥Î¥Ù¤·¤ÆÇä¤ë¡ËÊª·ï¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¡×¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Áê¾ì¤È¤¤¤¦Å·°æ¡§¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÁê¾ì¤¬3,000Ëü±ß¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¹ë²Ú¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Íø±×¤Î¸»Àô¤Ï¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡§»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¶È¼Ô¤Ï¥ê¥Î¥ÙÈñÍÑ¤òºï¤Ã¤ÆÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ø¤ÎÁ´¿¶¤ê¡§¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ò¤É¤³¤Ë»È¤¦¤«¡© ¶È¼Ô¤Ï¡¢Æâ¸«»þ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¤¡ÖÊÉ»æ¡¦¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¡¦ÀßÈ÷¡×¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¹½Â¤¡¦¾²²¼¡¦ÇÛ´É¡×¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¡×
¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤¬¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÆâÁõ¤¬åºÎï¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤òÉ¬¤º¡¢¼¹Ù¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¾²²¼¡Ê¤æ¤«¤·¤¿¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡ØÅÀ¸¡¸ý¤¬¤Ê¤¤²È¤Ï¡ÖÍ×Ãí°Õ¡×¡Ù
¤â¤·¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ò¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤òºÇ¿·¼°¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¾²²¼¤ò¤Î¤¾¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÅÀ¸¡¸ý¡×¤¬¤Ê¤¤¤ª²È¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÉÝ¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Ê¤¼ÉÝ¤¤¤Î¤«¡©¡§ÅÀ¸¡¸ý¤òºî¤é¤Ê¤¤¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏºÉ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ù¸å¤Ë¡Ö¾²²¼¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ ¾²²¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö²È¤ÎÁÇÈ©¡×
·úÊª¤Î³°Â¦¤Î´ðÁÃ¤ÏÅÉÁõ¡Ê¤ª²½¾Ñ¡Ë¤Ç¥Ò¥Ó¤ò±£¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¾²²¼¡Ê´ðÁÃ¤ÎÆâÂ¦¡Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢¤ª²½¾ÑÄ¾¤·¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾²²¼¤³¤½¤¬¤½¤Î²È¤Î¡ÖËÜÅö¤ÎÁÇÈ©¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿åÏ³¤ì¤È¥«¥Ó¡§ºÇ¿·¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Î²¼¤ÇÇÛ´É¤¬Ï³¿å¤·¡¢¾²²¼¤¬¥«¥Ó¤À¤é¤±¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥·¥í¥¢¥ê¤ÈÉåµà¡§ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬åºÎï¤Ç¤â¡¢¾²²¼¤ÎÅÚÂæ¤¬¥·¥í¥¢¥ê¤Ë¿©¤ï¤ì¤Æ¥¹¥«¥¹¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Éåµà¶Ý¡Ê¤Õ¤¤å¤¦¤¤ó¡Ë¡§¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ë´Ä¶¤Ï¡¢ÌÚºà¤òÉå¤é¤»¤ë¶Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð·úÊª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Æâ¸«¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¸Þ´¶¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯Ë¡
¥×¥í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æâ¸«»þ¤ËÅÀ¸¡¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ÷¤¤¤òÓÌ¤°¡§ÅÀ¸¡¸ý¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¥«¥Ó½¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¥Ä¥ó¤È¤¹¤ëÆ÷¤¤¤¬¤·¤¿¤é¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
¡¦¼¾µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡§°Û¾ï¤Ë¥¸¥á¥¸¥á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤ë°ãÏÂ´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Çä¼ç¤µ¤ó¤äÃç²ðÃ´Åö¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¿¼Â¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢Âç»ö¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û¥ê¥Î¥ÙºÑ¤ßÊª·ï¤³¤½¡¢¥×¥í¤Î¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤ò¡ª
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÑ¤ßÊª·ï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¹©»ö¤ò¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤¬É½ÌÌÅª¤Ê¤â¤Î¤«¡¢·úÊª¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤ï¤º¤«¤ÊÍ½Ãû¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö·úÊª¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾²²¼¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥×¥í¤ÎÌÜ¤ÇÀö¤¤½Ð¤·¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤²ÈÁª¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
