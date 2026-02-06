元カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」の彼氏で、現在インフルエンサーの「いちろー」がこのほど、自身のYouTubeチャンネルを更新。破局後に、ホームレス状態になっていることを告白した。



【写真】ホームレス状態 現在のいちろー、表情が疲れ切っている…

ゆりいちちゃんねるは、2017年から活動していたカップルYouTuber。メンバーはフィリピン人のいちろー（彼氏）と、日本人のYurina（彼女）の2人。1月31日に公開した動画で、2025年末までに破局していたことを発表し、2人での活動も今後行わないことを明言した。破局を発表した1月31日時点での登録者数は74.4万人だった。



破局を発表した3日後に当たる2月3日、いちろーは自身の個人チャンネルで「実家がない僕は、ホームレスになりました」という動画を公開。冒頭で「今回は今自分がどのような状況におかれているかについて話そうと思います」と切り出し、「正直、今自分は現実を突きつけられている状態です。住む場所も安定していなくて、友達の家を転々としていたり、車中泊をしながら生活しています」とホームレス状態になっていることを明かした。



住む物件が決まるまで同居しなかった理由については「自分の中で（同居していた）おうちを出る区切りの期限を決めていた」と説明し、「年末年始だったこともあり、物件がなかなか決まらなくて、結果的に家を出ることになりました」と話した。元彼女のYurinaからは、家が決まるまで同居しないかという提案があったが「けじめとして、これ以上迷惑をかけたくなかったということもあって、僕から家を出ることを決めました」と説明した。



しかし「物件もなかなか決まらず、思っていたより現実は厳しいと感じている」と率直な気持ちを吐露し、「家がなくて、ホームレスに近い状態です」と明かした。また「自分には帰れる家がなくて、頼れる人がいない」と話し、「実は彼女と別れる前から親とも喧嘩してしまっている。今は何もかも失って、正直孤独です」とため息をついた。



今後は「生きていくにはお金が必要。10年ぶりにアルバイトをはじめてようと考えている」と話した。視聴者からの疑問についても「今後恋人をつくることは1ミリも考えていない」「『死なないよね?』といわれるけれど、命を絶つことはありません」と答えた。



（よろず～ニュース編集部）