タレントの東原亜希（43）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。命の危機を感じた事件について明かした。

「総勢13人！子だくさんママの本音」という企画で、5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場。子だくさんママのリアルを語った。

東原は自身の子育て方針として「やりたいことを後回しにするのはNG,後悔する前にすぐ行動」を掲げているといい、そのきっかけとなった事件について告白。

独身時代の22歳の時、当時一人暮らしをしていた自宅に帰ると、ナイフを持った外国人の空き巣が。鉢合わせてしまった東原は死を覚悟したというが「あなたわざわざ日本にまで来て、こんなことがしたかったんですか？私がもしお金をあげたら、それで幸せになれますか？」と説得。空き巣は「ごめんなさい」と謝罪し何も盗らずに去っていった。

当時の心境について東原は「あの時に真っ先に思い浮かんだのが“自分の子供に会ってみたかった”。後悔しないように生きようって思って」と回顧。4人の子宝に恵まれた現在は、子供たちの「柔道がしたい」という思いを尊重し、全力でサポートしている。