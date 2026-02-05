「春季」は2月13日（金）から発売

JRグループは2026年2月5日（木）、2026年も「青春18きっぷ」を発売すると発表しました。

【画像】乗り得！これが青春18きっぷで「特急に乗れる区間」の一覧です

「青春18きっぷ」では、JR全線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーを、連続3日間または連続5日間利用できます。これまでと同様、「春季」「夏季」「冬季」に発売され、3日間用は1万円、5日間用は1万2050円となります。

なお「春季」の利用期間は2026年3月1日（日）から4月10日（金）まで。発売期間は3日間用が2月13日（金）〜2026年4月8日（水）、5日間用は2月13日（金）〜2026年4月6日（月）までとなります。

また、「青春18きっぷ」の利用者が本州〜北海道間を移動するときに便利な「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」も発売されます。北海道新幹線の新青森〜木古内間と、道南いさりび鉄道の木古内〜五稜郭間が、1人片道1回使えます。値段は4650円です。いずれも、大人・子供同額。利用開始日の1か月前から、全国のJR駅のみどりの窓口や自動券売機、旅行代理店などで販売されます。