この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「“一人じゃないよ”と伝えたい」現役介護士の切実な願い。孤独を感じる仲間へ「共に泣き笑いしながら歩んでいこう」

介護士として活動するYouTuberのはたつんが、自身のチャンネルで「2026年も、介護士を続けるあなたへ。」と題した動画を公開。2025年を「学び」の年だったと振り返りつつ、2026年に向けて介護・福祉業界で働く人々へ「一人じゃない」という連帯のメッセージと、今後の活動への抱負を語った。



動画で、はたつん氏は2025年を漢字一文字で「学び」だったと総括。資格取得のために東京から大阪へ通ったり、ケアマネ試験に挑戦したりと、自身のスキルアップに励んだ一年だったと明かした。中でも、介護に関わる多くの人々との出会いが最も大きな収穫だったと述べ、「本当にたくさんの方に出会うことができました」「皆さんに救われた一年になりました」と感謝の意を示した。



続けて、2026年の抱負として、自身のチャンネルが「楽しい、面白いだけじゃなく」介護や福祉に関わる全ての人が「働くことが楽しいと胸を張れたり、何かを考えるきっかけになったり、ハッピーを感じる時間」を提供できる場にしたいと語る。その根底には、介護の現場で働く人々に対する強い思いがある。



はたつん氏は「自分一人だけじゃないんだ、仲間がいるんだ、と心強く思ってほしいです」と強調。視聴者に向けて「さらなる高みを目指して挑戦していきます」と決意を表明し、「2026年も前向きに、介護の現場を共に泣き笑いしながら一緒に歩んでいきましょう」と力強く呼びかけ、動画を締めくくった。