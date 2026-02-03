「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

いて座（11月23日～12月21日生まれ）

2026年2月のいて座さんは・・・

「 人間関係の充実期 」

人間関係が大充実。新しい友達ができたり、趣味つながりでときめく人と出会えたりとワクワクするような出来事が起こる可能性大です。ヒートアップすると止まらない傾向はありますが、賑やかに過ごすことでいい刺激をもらえるでしょう。

月の中旬以降は特に「身内」とのつながりが濃くなります。結婚を考えている相手がいる人は、この時期に家族に紹介するといいでしょう。

ラッキーカラーは、 イエロー 。

開運につながるアクションは、 気になっていた本を読むこと 。

10月～3月全体の運勢はこちらから ＞いて座の2025年度下半期

やぎ座（12月22日～1月19日生まれ）

2026年2月のやぎ座さんは・・・

「 実力アップにいい時期 」

スキルアップに力を入れるといい星回り。2月全部を集中的な努力月間とし、粘り強く繰り返し頑張ってみることで“使える筋肉”が手に入ります。特に月の上旬は飲み込みも早く、インプットがはかどるでしょう。

月の中旬以降はアクティブに。仕事でもプライベートでもあちこちからお呼びがかかるので、フットワーク軽く動いてみたいところです。ただし月末からは物事の進みが遅くなるので、早め早めの予定を組んで。

ラッキーカラーは、 モスグリーン 。

開運につながるアクションは、 おやつにこだわること 。

10月～3月全体の運勢はこちらから ＞やぎ座の2025年度下半期

みずがめ座（1月20日～2月18日生まれ）

2026年2月のみずがめ座さんは・・・

「 勢いにあふれた時期 」

パワフル、スピーディー、ハッピーと三拍子揃った運気でスタートする1ヵ月。特に月の上旬は勢いがあるので、頑張ってみたいことはできるだけ早めに着手するといいでしょう。月の上旬はモテ期でもあります。

なお、17日の新月はみずがめ座で起こります。新たに始めたいことがある人はこの前後にスタートラインを置いてみるとよさそうです。金運も好調ですが、月末以降のお買い物はハプニング含みなので慎重に。

ラッキーカラーは、 レッド 。

開運につながるアクションは、 笑顔を意識すること 。

10月～3月全体の運勢はこちらから ＞みずがめ座の2025年度下半期

うお座（2月19日～3月20日生まれ）

2026年2月のうお座さんは・・・

「 溜め込まない体質に 」

表には出さないものの、ひそかな怒りを溜め込みやすいタイミング。我慢をしすぎていきなり爆発！的な展開になるとあなた自身もしんどくなるので、疑問はその場で解決する、おかしいなと感じたことは相手に確認するなど、怒りに発展する前の段階でコツコツ解消をはかっていくといいでしょう。

10日以降は恋愛運が好調に。かつて始まりそうで始まらなかった恋がふたたび燃え上がる……なんて展開もあるかも。

ラッキーカラーは、 ネイビー 。

開運につながるアクションは、 カラオケで熱唱すること 。

10月～3月全体の運勢はこちらから ＞うお座の2025年度下半期

2025年度下半期（10月～3月）の星回り

2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。

「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。

誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。

