リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え、エグっ… 聞きたくなかった…？ コチラが”夫と結婚した理由”リアルなホンネです（6枚）

夫と結婚した理由は“制度”の都合？

調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在、夫と離婚したいか」を聞いたところ、20.8％（624人）が「はい（夫と離婚したい）」、79.2％（2376人）が「いいえ（夫と離婚したくない）」と答えました。

続いて、「夫と離婚したくない」と答えた人に対し、「これまでに、夫と離婚したいと思ったことはありますか？」と質問したところ、「何度か思ったことはある」が35.8％、「一度だけ思ったことがある」が10.77％、「最近までずっと思っていた」が4.2％で、50.5％の人が「一度は離婚を考えたことがある」と答えました。

次に、「夫とは、なぜ結婚しましたか？」を質問すると、「ずっと一緒にいたいと思ったから」が51.7％と最も多く、次いで「これ以上の人はいないと思ったから」（25.5％）、「愛しているから」（22.1％）の順となりました。一方、「年齢的にそろそろ結婚を考えていたから」「なんとなく結婚した」「子どもができたから」という理由を選んだ人は合わせて3割に上りました。

また、「夫と付き合ってどれくらいで結婚しましたか？」と聞くと、「1〜2年未満」が24.1％で最多に。次いで「2〜3年未満」（16.2％）、「1年未満」（13.6％）の順で、1〜2年間交際した後に結婚した人が多い傾向となりました。また、交際期間が半年未満という“スピード婚”をした人も9.8％見られます。一方、「10年以上付き合った」という人も5.8％いることが分かりました。この結果を受けて、同社は「交際期間と結婚生活の満足度は必ずしも比例しない」と分析しています。

さらに、自由記述で「夫とは、なぜ結婚しましたか？」を聞くと、「幸せになれると思ったから」「大事にされていると感じられたから」「一緒にいて楽だから」「尊敬できる人だから」など、ポジティブな理由が多く見られます。その一方で、「実家を出る口実」「次の相手を探すのが面倒だった」など、“赤裸々な本音”も明かされました。

同社はこれらの回答について、「夫個人ではなく、結婚という制度の都合」と見ています。「一度は離婚を考えたことがある」人が半数を超えたことも受けて、「結婚が“制度”である以上、『夫である理由』が薄れていく過程も想像できます」と分析しています。

