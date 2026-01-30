この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「絶好調のゴールドよりも優先すべき？インフレの今最強の投資先をお教えします！」と題した動画で、世界の富裕層がドバイへ集結している現状をデータと共に解説し、その理由は単なる税制優遇ではなく、「トロフィーアセット」と呼ばれる希少性の高い不動産への投資戦略にあると指摘した。



宮脇氏はまず、調査会社が発表した「富裕層移住レポート 2024-2025」を引用。2024年に居住国を変更した富裕層は世界で過去最多の12万8,000人に達し、特に中国、イギリス、ロシアからの流出が顕著であると説明した。その最大の流入先が、3年連続でアラブ首長国連邦（ドバイ）であるという。



なぜ富裕層はドバイを選ぶのか。宮脇氏は、単に税金が安いからではないと語る。その大きな理由として、不動産の魅力、すなわち「トロフィーアセット」としての価値を挙げた。トロフィーアセットとは、別名「住めるゴールド」とも呼ばれ、宮脇氏はその条件として「希少性」「流動性」「安定性」の3つを提示。「二度と同じ場所には建てられない唯一無二の立地」「不況時でも買い手がつき、いつでも売れる」「安定したキャッシュフローを生み、インフレ耐性がある」といった性質を持つ資産だという。



この背景には、富裕層のポートフォリオ戦略の劇的な変化があると宮脇氏は指摘する。かつての富裕層は日本円預金や国内不動産を中心としたポートフォリオを組んでいたが、現在の「新富裕層」は、日本への「リスク集中」を避けるため、資産の半分以上を海外不動産や金（ゴールド）といった実物資産、そして米ドル建ての流動資産へとシフトしている。これは「通貨価値の毀損・増税・地政学的なリスク」を最も恐れているためであり、この戦略に合致するのがドバイのトロフィーアセットなのだ。



宮脇氏は、「日本の地方郊外のマンションは、建てた瞬間から価値が下がっていく消費財になりがち」と述べる一方、「トロフィーアセットの考え方を学ぶと、時間が経てば経つほど価値が上がっていく不動産の見極め方がわかる」と解説。最後に「円建ての思考停止から脱却し、自身の資産をドルやゴールドといった世界基準で評価することが重要である」と動画を締めくくった。