意外と知らない「バザールでござーる」終了の真相。NECが“BtoC”をやめた決定的理由とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで、「なぜ「バザールでござーる」は今、静かに消えるのか。NECが一般向け企業をやめ、キャラクターPRが意味を失った決定的理由」と題した動画を公開。多くの人に親しまれたキャラクターが役目を終える背景を解説した。
「バザールでござーる」は、1991年に始まったNECのキャンペーンキャラクターである。可愛らしいサルのキャラクターは当時大人気となり、NECという企業名に親しみやすいイメージを与えた。下矢氏によれば、このキャラクターは2026年末をもって引退するという。
では、なぜ30年以上続いたキャラクターが今、姿を消すのか。下矢氏はその最大の理由を「NECのビジネスが1990年代と現在で激変したため」だと指摘する。かつてNECは、「PC-9801」シリーズに代表されるパソコンやワープロなどを一般消費者向けに販売しており、国内シェアの50%以上を占めるほどの存在感があった。そのため、一般視聴者に向けたテレビCMで親しみやすさをアピールするキャラクターPRは極めて有効な戦略だった。
しかし、現在のNECは事業構造を大きく転換。パソコンなどの一般消費者向け事業は主力ではなくなり、法人向けの業務用システムや鉄道の運行システム、携帯電話の基地局を制御するソフトウェアといった、いわば社会インフラを支えるBtoB事業が中心となっている。下矢氏は、「一般の方にどう思われるか、イメージキャラクターを使ってアピールする意味がほぼなくなった」と説明。企業の事業内容とキャラクターのイメージが合わなくなったことが、終了の決定的な理由であると結論付けた。一つのキャラクターの歴史は、日本のIT・電機産業の大きな変遷を物語っている。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
「バザールでござーる」は、1991年に始まったNECのキャンペーンキャラクターである。可愛らしいサルのキャラクターは当時大人気となり、NECという企業名に親しみやすいイメージを与えた。下矢氏によれば、このキャラクターは2026年末をもって引退するという。
では、なぜ30年以上続いたキャラクターが今、姿を消すのか。下矢氏はその最大の理由を「NECのビジネスが1990年代と現在で激変したため」だと指摘する。かつてNECは、「PC-9801」シリーズに代表されるパソコンやワープロなどを一般消費者向けに販売しており、国内シェアの50%以上を占めるほどの存在感があった。そのため、一般視聴者に向けたテレビCMで親しみやすさをアピールするキャラクターPRは極めて有効な戦略だった。
しかし、現在のNECは事業構造を大きく転換。パソコンなどの一般消費者向け事業は主力ではなくなり、法人向けの業務用システムや鉄道の運行システム、携帯電話の基地局を制御するソフトウェアといった、いわば社会インフラを支えるBtoB事業が中心となっている。下矢氏は、「一般の方にどう思われるか、イメージキャラクターを使ってアピールする意味がほぼなくなった」と説明。企業の事業内容とキャラクターのイメージが合わなくなったことが、終了の決定的な理由であると結論付けた。一つのキャラクターの歴史は、日本のIT・電機産業の大きな変遷を物語っている。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
関連記事
「制作体制が崩壊している」元テレビ局員が毎日放送の“強くて怖い国”報道をバッサリ
元テレビ局員が警鐘「本質から目を逸らすな」効果なき1日警察署長の“形骸化”を指摘
「セコさ、ズルさ、嫌らしさが滲み出た」元テレビ局員がプルデンシャル生命の記者会見を一刀両断
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube