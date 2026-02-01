この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで、「なぜ「バザールでござーる」は今、静かに消えるのか。NECが一般向け企業をやめ、キャラクターPRが意味を失った決定的理由」と題した動画を公開。多くの人に親しまれたキャラクターが役目を終える背景を解説した。



「バザールでござーる」は、1991年に始まったNECのキャンペーンキャラクターである。可愛らしいサルのキャラクターは当時大人気となり、NECという企業名に親しみやすいイメージを与えた。下矢氏によれば、このキャラクターは2026年末をもって引退するという。



では、なぜ30年以上続いたキャラクターが今、姿を消すのか。下矢氏はその最大の理由を「NECのビジネスが1990年代と現在で激変したため」だと指摘する。かつてNECは、「PC-9801」シリーズに代表されるパソコンやワープロなどを一般消費者向けに販売しており、国内シェアの50%以上を占めるほどの存在感があった。そのため、一般視聴者に向けたテレビCMで親しみやすさをアピールするキャラクターPRは極めて有効な戦略だった。



しかし、現在のNECは事業構造を大きく転換。パソコンなどの一般消費者向け事業は主力ではなくなり、法人向けの業務用システムや鉄道の運行システム、携帯電話の基地局を制御するソフトウェアといった、いわば社会インフラを支えるBtoB事業が中心となっている。下矢氏は、「一般の方にどう思われるか、イメージキャラクターを使ってアピールする意味がほぼなくなった」と説明。企業の事業内容とキャラクターのイメージが合わなくなったことが、終了の決定的な理由であると結論付けた。一つのキャラクターの歴史は、日本のIT・電機産業の大きな変遷を物語っている。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya