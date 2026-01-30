《取材対象者およびご家族の方々が、放送をきっかけに強い批判や誹謗中傷、詮索にさらされ、日常生活もままならない現状について、番組として強い懸念を抱いています》

1月23日に放送された内容をめぐり波紋が広がっていた人気番組『探偵！ナイトスクープ』（ABC・テレビ朝日系）。25日には番組は公式サイトで冒頭のようにコメントを掲載した。

この日の『ナイトスクープ』の依頼人として登場したのは、6人きょうだいの長男の小学6年生。共働きの両親に代わり下の子のおむつ替えや食事の準備をしているといい、「探偵さん、ぼくの代わりに長男やってくれませんか？」との依頼に、探偵である霜降り明星・せいや（33）が応えるというものだった。

「番組では長男が『（遊べるのは）週1回、2回』と漏らす場面もあり、視聴者の間では“ヤングケアラー”“育児放棄”との指摘が相次ぐことに。少年の両親のSNSが特定されて批判コメントが殺到する事態にまで発展しました」（スポーツ紙記者）

番組は《放送内容の一部について誤解を招く受け止めが広がっていることを重く受け止めています》とし、TVerの配信は停止に。さらにもうひとつ、急遽とりやめていたことがあるという。

「『ナイトスクープ』は通常“番組販売”されています。番組販売とは、テレビ局が制作した番組をローカル局に販売すること。あらゆる地域に番組を提供できる仕組みです。ですが今回の『ナイトスクープ』は番組販売を取りやめているそうです。依頼人の両親に対する誹謗中傷が過熱し、二次被害のリスクもあったことから上層部が急遽このような判断を下したとのことでした」（テレビ局関係者）

TVerの配信停止や番組販売の中止で、果たして自体は収まるのか――。