加熱式たばこ「IQOS ILUMA i」に新色「エレクトリックパープル」登場　鮮やかな紫が目を引く

フィリップ モリス ジャパン合同会社（PMJ）は、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i（イルマ アイ）シリーズ」の新色となる「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」を、1月29日より順次発売すると発表しました。

今回登場するのは、最上位モデルの「IQOS ILUMA i PRIME」（9980円）、スタンダードモデルの「IQOS ILUMA i」（6980円）、オールインワンモデルの「IQOS ILUMA i ONE」（3980円）の3機種です（価格はいずれも税込）。

■ 「エレガンス」と「エネルギー」を融合した鮮烈な紫

新色のテーマは「洗練されたエレガンス、そして鮮烈なエネルギー」。その名の通り、ビビッドでありながら深みのある紫が特徴的なデザインです。シンプルながらも個性的で、上品さと力強さを兼ね備えたカラーリングとなっています。

PMJのポートフォリオ・マーケティング・ディレクター、ダニエル・セヴシック氏は今回の新色について、「個性と存在感が際立つ色調は、IQOSブランドの多様性をさらに広げる魅力があると考えています」とコメントしています。

■ 1月29日から順次販売、コンビニは2月3日から

発売スケジュールは販路によって異なります。1月29日からは、IQOSオンラインストアやIQOS LINE公式アカウント、全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）、全国のIQOSショップなどで発売を開始。

その後、2月3日からは、全国のコンビニエンスストアおよび一部のたばこ取扱店にて順次発売されます。

発売に合わせて、全国4店舗のIQOSストアでは1月29日より、「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」の専用ディスプレイを展開。新色のテーマであるエレガンスとエネルギーが表現されているとのこと。

また、会員特典プログラム「IQOSPHERE（アイコスフィア）」では、1月29日から3月3日までの期間限定でキャンペーンを実施。「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」が当たる抽選プログラムや、動画視聴・お題への回答でポイントが貯まるプログラムなどが展開される予定です。

