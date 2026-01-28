お茶碗がハマってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万1000回再生を突破し、「笑ってしまいました」「完璧な方向感覚」「ジャストフィットw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が自分のお茶碗を咥えたら、前が見えなくなってしまい…『感覚で部屋に戻る光景』】

お茶碗がジャストフィットした犬

TikTokアカウント「entame_urakata」の投稿主さんは、ポメ柴の『福』くんとの暮らしを紹介しています。

福くんの顔に、お茶碗がぴったりとハマってしまったときのこと。お茶碗は福くんのもので、お茶碗を咥えて遊んでいる間に顔にくっついてしまったと考えられました。自力で取れなくなってしまったのか、お茶碗に目隠しされたままケージに戻ろうとしていたとか…。

視界を閉ざされた福くんは、よろめきながらもケージの方向へ。感覚を研ぎ澄ませて、一歩一歩確かめるように歩いていたといいます。

トラップに引っかかりながらも…

順調に進んでいた福くんでしたが、足元に転がっていた犬用おもちゃに躓いてしまったそう。軽やかなステップでなんとか体勢を立て直し、ケージの中へ…。ケージの前では、一旦止まって確認しようとする姿も見られたそうです。

結局、お茶碗を顔にくっつけたまま、ケージの中へと入れた福くん。お茶碗がハマったことにイライラしていたのか、終始うなっていたといいます。

感覚だけでケージに帰れる能力には感心してしまいますが、そもそもなんでお茶碗がハマったの…？ちょっぴりドジなところが最高にかわいい福くんなのでした♡

この投稿には、「トラップに引っかかるのかわいい」「感覚で家に戻れるのすごい」「ドジな感じがたまらない…」など、多くのコメントが寄せられています。

研ぎ澄まされる本能！？

別の日には、福くんが洋服を新調してもらったときのエピソードも紹介されました。とってもオシャレな洋服でしたが、福くんには小さすぎた模様。試着してみたものの、体が締め付けられて固まってしまったといいます。

じっと佇んだまま、身動きひとつしない福くん…。すると、玄関のチャイムが鳴りました。ピンポンの音に番犬としての本能が働いたのか、きつそうにしながらも玄関へ走っていったのだとか。福くんのお茶目な姿に、思わず癒されてしまう一幕でした♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「entame_urakata」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。