サンエックス（東京都千代田区）の人気キャラクター「リラックマ」と、丸福商店（大阪市中央区）が展開する「丸福珈琲店」がコラボした、「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」が2月1日から期間限定で開催されます。

同フェアでは、リラックマのベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」をモチーフにしたコラボメニューが展開。リラックマと丸福珈琲店とのコラボは、店舗で提供されるコラボメニューとしては今回が初めて。

スイーツメニューは、「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」（1870円、以下、税込み）と「リラックマたちの大好きいちごパフェ」（1980円）、フードメニューは、「チャイロイコグマのハンバーガープレート」（2200円）がラインアップ。

ドリンクメニューは、「ほっこりホットチョコレート」（990円）、「ごゆるりチョコフロート」（1100円）が登場。

コラボスイーツまたはフードを1点注文するごとに1枚、全2種類から選べるステッカーがプレゼントされます。また、コラボドリンクを1点注文するごとに1枚、全2種類から選べるコースターが用意されています。プレゼントはなくなり次第、終了となります。

丸福珈琲店の全国12店舗にて、同月28日まで開催されます。