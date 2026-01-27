この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTuberのBobby Maihama氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【2026】ディズニーランド新作ミニーのおすすめメニュー特集」と題した動画を公開。東京ディズニーランドで2025年12月26日から提供が開始された、イベント「ミニーのファンダーランド」にちなんだ新作フードおよびドリンクを実食レポートした。



今回紹介されたメニューは、パーク内の複数店舗で展開されている。まず、スイートハート・カフェでは「ミニーのファンダーランド スペシャルセット」（1370円）が登場。大きなさつまいもやチキン、ナッツが入ったサンドイッチで、軽食にも適した一品である。次に、イーストサイド・カフェでは、前菜「白インゲン豆のクラムチャウダー」とメイン「スパゲッティ エビとキノコのトマトクリームソース」で構成されるスペシャルセット（3200円）が提供される。



トゥーンタウンにあるヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェでは、スイーツとドリンクが2種類登場した。「スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチ）」（700円）は、ストロベリーの果肉とゼリーが入った炭酸飲料である。また、「ハートのリングシュー（ストロベリー）」（750円）は、ハート型のシュー生地にストロベリークリームが詰められている。さらに、ザ・ガゼーボでは、体を温めるメニューとして「ホットベリードリンク」（700円）と、ミッキーシェイプの大根などが入った「おでん」（750円）が紹介された。最後に、アイスクリームコーンでは「スペシャルサンデー（チーズソフトクリーム＆チュロス）」（850円）が登場。チーズ風味のソフトクリームに、チョコレートチュロスやストロベリーポップコーンがトッピングされている。



今回特集されたフード＆ドリンクは、2025年12月26日から東京ディズニーランドで提供が開始されている。イベント「ミニーのファンダーランド」の雰囲気を食でも楽しめるラインナップとなっており、パークを訪れる際は各店舗のメニューをチェックしてみてはいかがだろうか。