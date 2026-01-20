ねこねこから新登場♡はちわれ模様が可愛いスコーン2種

ねこの可愛さに癒やされながら、ほっとひと息つけるおやつがあったら嬉しいですよね。そんな願いを叶えてくれる新作が、ねこねこから新登場します。2026年2月2日（月）より発売されるのは、はちわれ模様を表現したねこ型スコーン2種類。見た目の愛らしさはもちろん、ほろほろ食感とやさしい甘さにもこだわった一品です。忙しい毎日のブレイクタイムや、気軽なギフトにもぴったりな存在になりそうです♡

はちわれ模様が可愛いねこ型スコーン

今回登場するのは「にゃんともおいしいスコーンはちわれココア」と「にゃんともおいしいスコーンはちわれイチゴ」の2種類。どちらも、ねこの愛らしいはちわれ模様をスコーンで表現したデザインが特徴です。

ほろほろとほどけるような心地よい固さに焼き上げられており、ひと口食べるたびにやさしい幸福感が広がります。ねこ好きさんにはたまらない、思わず写真を撮りたくなるビジュアルも魅力です。

ココアとイチゴ、選べる2つの味

「はちわれココア」は、ココア風味の生地とミルク風味の生地を組み合わせた一品。ココアとミルクのやさしい味わいが口の中に広がり、ほっと安らぐ時間に寄り添います。

一方「はちわれイチゴ」は、甘酸っぱいイチゴ風味の生地とコクのあるミルク生地を使用。ピンクカラーがときめきを添え、春のおやつにもぴったりです。

コーヒーや紅茶、ミルクなど、好みのドリンクと合わせて楽しめます♪

商品情報と販売について

にゃんともおいしいスコーンはちわれココア、はちわれイチゴはいずれも参考小売価格260円（税込）。

2026年2月2日（月）より全国のミニストップ（全国約1,800店舗）、スーパーマーケット、ドラッグストアにて発売されます。さらに2026年3月1日（日）からは全国の「ねこねこ」併設店舗でも順次販売予定です。

*一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。

ねこ好き心をくすぐる癒やしスイーツ

見た目の可愛さと、ほろほろ食感のやさしい味わいを兼ね備えた「にゃんともおいしいスコーン」。はちわれ模様のねこ型デザインは、手に取るだけで気分がふっと和らぎます。

自分へのご褒美はもちろん、ちょっとしたプレゼントにも選びやすいのが嬉しいポイント。ねこねこが届ける癒やしのおやつで、日常に小さな幸せをプラスしてみてはいかがでしょうか♡