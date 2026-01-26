シャープは、プラズマクラスター25周年を記念し、プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」（スムーミー）のサンリオキャラクターズ限定モデル「IB-B1S」を2026年2月2日に発売します。

「IB-B1S」（ホワイト系 ハローキティVer.）

「IB-B1S」（ブルー系 シナモロールVer.）

「IB-B1S」（ブラック系 クロミVer.）

記事のポイント 「Smoome」は小型化したプラズマクラスターデバイスを搭載。水分子に包まれたプラスとマイナスのイオンで髪とブラシ両方に発生する静電気を同時に抑え、手触りのよいまとまりのある髪に仕上げます。コンパクトで持ち運びもしやすいサイズです。

プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」は、プラズマクラスターイオンにより静電気を抑え、手触りのよいまとまりのある髪に仕上げます。また、独自の「ネイチャーテクノロジー」を採用したブラシのピンが、髪の絡まりをやさしくスムーズにほどきます。手になじみやすいコンパクトな形状と天然石のような素材感が特徴です。

↑髪をスムーズにとかすことができる（画像は通常モデル）

今回の限定モデルは、サンリオのキャラクターであるハローキティ、シナモロール、クロミをデザインし、“かわいさ”や“親しみやすさ”を取り入れています。さらに、外出時の持ち運びに使用できるベロア質感の巾着が付属しています。

加えて、製品パッケージの内側にもキャラクターがあしらわれ、プレゼントの際のギフトボックスとしても活用できます。

シャープ Smoome「IB-B1S」 発売日：2026年2月2日 オープンプライス

