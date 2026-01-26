お笑いコンビ「霜降り明星」せいや（33）が26日、自身のXを更新。自身が出演した23日放送のABCテレビ「探偵!ナイトスクープ」について言及した。

せいやはXで「いろんな憶測で言及を求められますが、とにかく【まだ大人になるなよ】です」とだけつづった。これには「ありがとう、せいや」「核心には触れず、やさしくメッセージを伝えている」などのコメントが寄せられていた。

同番組は、小学6年生からの「6人兄妹の長男を代わって」依頼を放送。せいやが、弟妹5人の世話や家事を日々手伝っている小学6年生の代わりに一家の“長男”になって、6人の子供たちと1日を過ごす様子が放送されたが、この模様がネット上で大炎上。一家の両親に向け「育児放棄」「ヤングケアラー状態」だと批判が上がった。

そして25日、番組公式サイトで「【1月23日放送回に関して】当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」と声明を発表。

「ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています。番組では、取材にご協力いただいたご家族の家事・育児に関わる様子を紹介しました。このご家族では父親が家事・育児を担当されており、長男がそれを手伝っておられます」と説明した。

続けて「番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります」とした。

また同放送回は、同日Tverでの配信も停止された。