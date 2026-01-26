この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中古戸建ての内見時、建物を支える「基礎」にヒビが入っているのを見つけると、誰でも不安になるものです。しかし、実はそのヒビには「今すぐ対策が必要なもの」と「見た目だけで問題ないもの」の2種類があります。

今回は、さくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんが、基礎のひび割れ（クラック）の深刻度を見極めるための4つのポイントを分かりやすく解説します。



■ なぜ基礎にヒビが入るのか？

健全な建物であれば、基礎にパクリと開くような大きなヒビが入ることはまずありません。大きなヒビが入る背景には、主に2つの大きな力が関係しています。

1.大きな地震の揺れ：過去の地震によって、コンクリートが耐えきれずに割れてしまったケース。

2.不同沈下（地盤の沈み）：建物の一部が沈み込むことで基礎がねじられ、ヒビが入るケース。

特に、建物の南側と北側（あるいは東側と西側）の同じような位置にヒビが入っている場合は、建物がその場所で「折れ曲がる」ような力を受けている（不同沈下している）可能性が高いため、注意が必要です。



■ 要注意！幅「1mm以上」の深刻なヒビ

ヒビを見つけたら、まずはその「幅」に着目しましょう。

・1mm以上のヒビ：ホームインスペクターの視点では、1mmを超えるヒビは「非常に大きな力が加わったサイン」と判断します。建物全体のダメージや地盤の影響を疑うレベルです。

・補修費用のリスク：もし地盤沈下が原因で建物が傾いている場合、それを直す工事には数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。



■ 鉄筋が錆びているサイン「爆裂現象」

ヒビの周辺に茶色い染みが出ていたり、コンクリートがボロッと取れて中の鉄筋が見えていたりしませんか？

・爆裂現象（ばくれつ）：ヒビから雨水や湿気が入り込み、中の鉄筋が錆びて膨張することで、コンクリートを内側から押し出してしまう現象です。

・劣化の進行：鉄筋が露出して錆びている場合は、劣化がかなり進行しています。建物の構造的な強度が落ちている可能性が高いため、早急なメンテナンス検討が必要です。



■ 0.5mmが補修の分かれ道（シャーペンの芯で判定）

「1mmまではないけれど、このヒビは直すべき？」と迷った時の基準が0.5mmです。

・シャーペンの芯でチェック：一般的な0.5mmのシャーペンの芯をヒビに差し込んでみてください。

・芯がすっと入る場合：幅0.5mm以上のヒビです。構造的にすぐ崩れるわけではありませんが、内部の鉄筋を守るために、エポキシ樹脂注入などの補修を検討すべきタイミングです。

・芯が入らない場合：緊急性は低いです。経過観察で問題ないことが多いでしょう。



■ 「お化粧」の剥がれなら心配なし

「基礎が剥がれてボロボロ落ちている！」と驚くケースの多くは、実は表面の「モルタル（お化粧）」の剥離です。

・モルタル仕上げ：基礎のコンクリートの表面を綺麗に見せるため、厚さ2mm程度のモルタルを塗ることが一般的です。

・見分け方：剥がれた破片が数mm程度と薄く、その奥にある本物のコンクリート基礎がしっかりしていれば、構造上の問題はありません。



【まとめ】基礎で見抜く！建物の「見えない不具合」のヒント

基礎のひび割れは、単なる経年劣化だけでなく、地盤の沈下や過去の大きなダメージをそっと教えてくれる「大切なしるし」です。

シャーペンの芯が入る0.5mm以上のヒビや、建物の対角・対面に同じようなヒビがある場合は、プロによる詳細な調査が欠かせません。こうしたわずかな予兆が、単なる表面の剥がれなのか、それとも深刻なSOSなのかを正しく見極めることが、住まいの安全を守る第一歩になります。

株式会社さくら事務所のホームインスペクションを「お家の健康診断」として活用し、目に見えないリスクをプロの視点で洗い出してみませんか。確かな安心を手に入れて、後悔しない家選びを実現しましょう！