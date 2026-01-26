この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

かつては「住みたい街ランキング」の穴場的存在だった北千住。しかし現在、その利便性と街の発展により、不動産価格が高騰し「人気沸騰」の街へと変貌を遂げています。

JR常磐線、地下鉄日比谷線・千代田線、つくばエクスプレス、東武スカイツリーラインの計5路線が乗り入れ、都心へのアクセスは抜群。駅前にはルミネやマルイといった大型商業施設が充実する一方、古き良き商店街や市場も残るこの街のリアルな相場とは？

今回は、らくだ不動産株式会社のマネージャー トップエージェント八巻侑司さんと、同社のエージェント益山真さんが、北千住の最新市況と売買戦略について語ります。

◾️マンション価格は3年で激変！ 今や「8,000万円」が標準？

「北千住はもう穴場ではありません。住むには最高の街として地位が確立されています」と語る八巻さん。その言葉通り、マンション価格はここ数年で大きく上昇しています。

益山さんによると、現在の北千住エリアのマンション相場（60平米以上のファミリータイプ）は以下の通りです。

• 価格帯： 6,000万円台後半～1億円超

• ボリュームゾーン： 8,000万円前後

• 上昇率： 3年前は5,000～6,000万円台だったものが、約2割上昇

「駅前のランドマークである『千住ザ・タワー』は1億円を超えていますが、それ以外の築浅マンションでも8,000万円台が中心です。都心へのアクセスや生活利便性を考えれば、それでもまだ『買い』と判断する層は多いです」（益山さん）

◾️「足立市場」や「リバービュー」…独自の魅力をどう評価する？

北千住の魅力は駅前の利便性だけではありません。益山さんが挙げたユニークなポイントが「足立市場（千住の魚河岸）」です。

「一般の方も利用できる日があり、新鮮な魚を求めて自転車で買い物に来る住民の方も多いです。スーパーだけでなく市場が日常使いできるのは、北千住ならではの豊かさです」（益山さん）

また、荒川と隅田川に挟まれた地形から、マンションによっては「リバービュー」や「スカイツリービュー」、「花火大会が見える」といった付加価値がつきます。これらは売却時の大きなアピールポイントになるといいます。

◾️戸建ては「狭小」か「バス便」か

一方、戸建て市場はどうなっているのでしょうか。

八巻さんによると、駅徒歩10分圏内の戸建ては土地が細分化された「狭小住宅」が多くなりがちとのこと。価格は4,000万円台（狭小）から8,000万円台（広め）と幅があります。

「駅から少し離れた『千住緑町』などの住宅街エリアであれば、落ち着いた住環境が得られます。マンション価格が高騰している今、あえて駅から少し離れた戸建てを狙うのも戦略の一つです」（八巻さん）

◾️プロが教える「売却・購入」の戦略

最後に、お二人が北千住エリアでの売買戦略をアドバイスしました。

【購入戦略】

• シングル・DINKS： 駅近の30～40平米のコンパクトマンションが狙い目。通勤利便性が高く、将来的な資産価値も維持しやすい。

• ファミリー： 予算8,000万円を見据えつつ、駅距離を緩和して戸建てを検討するのもアリ。

【売却戦略】

• 広域ターゲットへの訴求： 北千住を知らない層に対し、「5路線のアクセス」や「市場・公園などの住環境」をアピールして呼び込む。

• エリア内での住み替え需要： 「手狭になったから広い部屋へ」というエリア内での住み替え需要も強いため、広い部屋は特に強気で勝負できる可能性がある。

【まとめ】

5路線直結の機動力と、商業施設・市場が共存する生活力を兼ね備えた北千住。価格は上昇しましたが、そのポテンシャルは依然として高いと言えます。

「売り出し物件は多いものの、好条件の部屋は競争が激しく『瞬間蒸発』することもあります。マクロな相場観とミクロな物件の個性をしっかり見極めることが重要です」（八巻さん）

