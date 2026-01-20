乱発する「ラーメンフェス」で”会場ガラガラ”が目立ち始めた理由…来店動機に変化「はしご客」も少数に

野外にテントやコンテナを設営し、短期間で開催される「ラーメンイベント（ラーメンフェス）」。この手のイベントは、かなり前から開催されており、すでに2010年代頃には全国各地で行われるようになりました。

筆者自身、ラーメン店の立場でイベント黎明期から実際に出店しており、友人の店の現場手伝いやサポート業務なども含めると、これまでに50回以上、イベントの現場を経験しています。このラーメンイベントに関して、初期から現在に至るまでの実体験を基に、現状と課題、今後の展望について考察してみたいと思います。

ここ数年、ラーメンフェスの集客に陰りが

全国各地で精力的に開催されているラーメンイベントですが、実際のところ、集客はどの程度あるのでしょうか。この点については、イベントが盛り上がっていた時期と現在とでは、傾向がガラッと変わったように思えます。

かつては、シンプルに「あの有名店の味が食べられる」という点が大きな魅力となり、非常に集客力が高いイベントが全国各地で開催されていました。特に地方では、地元ローカル局などが主体となり、多額の広告費を投じて集客する、というケースも多く、これにより野外ラーメンイベントという存在が全国規模で広く認知されるようになります。

その一方で、当時からすでに集客力の低いイベントが存在していたのも事実です。

パッと思いつくのは、開催時期が悪い、会場へのアクセスが良くないといった要因が挙げられます。しかし、集客が伸び悩む一番の原因は、主催者側の「告知不足」と、それに伴う来場者側の「認知不足」でした。イベント自体の存在が認知されなければ、当然集客など見込めません。

その点、ある程度集客力が確約されているのが、毎年決まって開催されていることで、多くの人に認知されている「定番イベント」のようなものです。こうしたケースはイベントそのものにファンが付き、開催を待ち望んでいるファンも多くいます。

しかし総じて、ここ数年、ラーメンイベント全体の集客は、肌感として落ち込んでいるように思えます。なぜ、近年になってラーメンイベントの集客に陰りが出始めているのでしょうか。

出店店舗「人気・不人気」より明確に

これは、前述した主催者側の告知不足や来場者側の認知不足といった問題もありつつ、イベントに対する来場者の見方が変化したことによるものと考えられます。来場者側の立場を取れば、以前は「とりあえずイベントに赴いて、会場内に複数ある店舗から食べるラーメンを決める」というのが主流でした。つまり、飲食業界で言うところの「機会来店」「衝動来店」型です。

しかし現在は、インターネット検索やSNSなどを通じて出店店舗の情報を事前に調べるのが普通になり、あらかじめ食べたい店を決めてからイベントに足を運ぶ人がほとんどです。いわゆる「目的来店」型の傾向が、ラーメンイベントにおいても増加してきたというわけです。

こうなると、どうしても出店店舗の中で、人気ブースと不人気ブースとに分かれてしまうのも仕方ありません。また、人気になる店の傾向にも変化が起きています。

以前は、来場者がその場でお店を選ぶことが多かったため「味の分かりやすさ」や「見た目のインパクト」が重要視される傾向にありました。たとえば、「札幌味噌」や「博多豚骨」といった認知度の高い味、豪華なトッピングをウリにしたラーメンなどは特に人気を集めやすかった印象です。つまり、店自体の知名度はそれほど関係無かったわけです。

ところが現在は、目的来店型の客層が増えたことで、店舗が元々持つ知名度・人気度がそのままイベント内の集客につながるようになりました。もちろん、出店している店舗はどこも人気店なわけですが、それでもブース間で混雑度に差が生まれる傾向も出てきています。会場内の一場所を切り取れば、たしかにSNSで偶に指摘されるような「ガラガラ」な様子も見られるようになりました。

この傾向が強まることで、さらにもう一つの「影響」が生じています。それが「複数店舗で食べる来場者の減少」です。

はしご客の減少、「イベントに飽きた」人も

以前は「せっかくイベントに来たのだから」と、1店舗で食べ終えるのではなく、もう1店舗、さらに1店舗というように複数の店舗をはしごして食べ歩く人が多く見られ、ある種“イベントの醍醐味”として認知されていました。しかし現在は、目当ての店が明確なため、その1店舗だけで食事を終え、さっさと会場を後にする人が増えているというわけです。

もはや、イベントで複数店舗を訪れるのは、よほどのラーメンフリークぐらいでしょうか。結果、来店者数の減少、イベント全体の提供杯数も減少する傾向にあるように思います。

くわえて、ラーメンイベントの開催が乱発されてきたことによる飽和状態。さらに工夫が凝らされておらず、同じような出店ラインナップといった、他との差別化が見られないイベントの多さに対する消費者側の「飽き」も、要因のひとつとして考えられるでしょう。

とはいえ、地方ではいまだに高い集客力を誇るイベントも多く存在します。インフルエンサー主催でイベントに特色を出したり、自治体や地域全体で本格的に取り組んだりするようなケースは、まだまだ大きな賑わいを見せています。やはり普段食べることが出来ないラーメン店の味が、地元で味わえるという魅力は色あせないのでしょう。

それでも、筆者としては、求められている需要と、イベント数という供給のバランスはすでに崩れつつあるんだと思います。では、そんな状況下にあって、それでもなぜラーメン店はイベントへの出店を精力的に行うのでしょうか。

