ブリストル・シティ平河悠が、同じチャンピオンシップのハル・シティ移籍へ

イングランド2部ハル・シティは現地時間1月17日、チャンピオンシップ（2部）のサウサンプトン戦に臨み、2-1で勝利した。

試合後、セルゲイ・ヤキロビッチ監督はブリストル・シティに所属する日本人MF平河悠の獲得に言及。現地メディアは指揮官が「ブリストル・シティのウインガー、平河悠の獲得に近づいている」と明かしたことを伝えている。

25歳のアタッカーは同日に行われたオックスフォード・ユナイテッド戦のメンバーに入っていた。記事では今後の動向について「日曜日にMKMスタジアムでレンタル移籍の手続きを完了する見込みだ」と指摘している。また、チームは「今後24時間以内に新たな戦力を加えることが予想される」と報じた。

ヤキロビッチ監督は平河について「明日、悠がメディカルチェックに来ると思う。ブリストル・シティとも彼ともすべて合意したので、会見も行われる可能性があるだろう」とコメント。「彼はきょうブリストル・シティのメンバーに入っていたが、明日には移籍手続きが完了することを期待している」と語っている。

さらに指揮官は「彼は右ウイング、右ウイングバック、そして左サイドと複数のポジションでプレーできる」と評価。「我々に欠けているオプションであるため、彼が来てくれるのは良いことだ」と獲得を喜んでいた。

ハル・シティはサウサンプトンを破り、記事では「チャンピオンシップのトップ6に戻った」と評価している。怪我人が続出する苦しい台所事情のなか、平河の加入は昇格争いにおける大きな後押しとなりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）