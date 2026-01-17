過去に「今日好き」出演・TikTokでバズ“ごぼしめ”…人気キャバ嬢13人が豪華ランウェイ「チャンスをチャンスで終わらせないように」【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】過去に「今日好き」出演キャバ嬢ら13人がランウェイ闊歩
「ごぼうとしめじ」というアカウントで正直レビューをする動画がバズっているミレイ、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演していたさくらをはじめとする同番組の出演者がモデルとして登場。夜の世界を超えた存在感を放つまりい、ちか、なな、さくら、なみ、りお、かりん、谷えりな、白石もも、みやび、ねい、ミレイ、ななみん（※出演順）の13人が次々にランウェイを闊歩し、その美しさに会場からは歓声が上がった。
最後にはステージに13人全員とともに同番組MCのきほも登場し、番組の魅力を伝えた。ななみんは同番組に出演しようと思った理由を「チャンスをチャンスで終わらせないように、自分のものにしようと思って出演しました」と話した。
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
◆人気キャバ嬢13人がランウェイ
◆ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE」
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
