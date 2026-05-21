ハンバーグレストラン びっくりドンキーは、2026年5月27日から期間限定で『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアを開催する。〈『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェア 概要〉『ハンバーグ屋のメンチカツ』フェアは今年で開催5年目を迎える。びっくりドンキーのメンチカツは、ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁が楽しめる。ソースは、醤油ベースの「ハンバーグソース」や「カリー