2026年5月17日、中国のSNS・小紅書（RED）に「ついに分かった！日本人がマスクを好んで着ける本当の理由」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの間で話題になっている。投稿者は、「日本人のマスク文化は、対人不安や礼儀意識、丁寧な暮らしから生まれたものだろう。マスクは、気まずさを避け、感染を予防したり、見た目の印象を良くしたり、紫外線対策や感情を守るための道具にもなっている。そこには安心感や体面を重視す