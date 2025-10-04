男性との親密度が増すにつれ、男性からの愛情を深く感じる場面が増えてくるはず。そこで今回は、男性がベタ惚れした女性に出す「本命サイン」を紹介します。マメに連絡してきてくれる男性がマメに連絡してきてくれるようになってきたら、本命サインと見て間違いないでしょう。女性への愛着や愛情が増すごとに、男性は相手の女性との関係性をより強固なものにしていきたいと考えるので、常につながりを持とうとするものです。そのた