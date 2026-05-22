Firefox開発チームがデザインシステム刷新プロジェクト「Project Nova」を進めていることが明らかになりました。Project Novaでは「UI要素の形状や色の変更」「設定画面の刷新」「コンパクトモードの復活」などが計画されており、2026年後半に正式版としてリリースされる予定です。Designing Firefox for the futurehttps://blog.mozilla.org/en/firefox/new-firefox-design/開発チームによると、Project Novaは「Firefoxをオンラ