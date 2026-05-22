ルートインＢＣリーグの神奈川フューチャードリームスは２２日、神奈川・藤沢市内で記者会見を行い、元西武・平井克典投手（３４）の入団を発表した。西武時代のチームメートでもある高木勇人投手兼任コーチとともに会見に臨んだ平井は「１日も早くチームの勝ちに貢献できるように頑張っていきたい」と、新天地での活躍を誓った。ＮＰＢ復帰にも意欲を示し「もう一度、ＮＰＢに戻りたい。７月末までのＮＰＢ挑戦は、まだ諦め