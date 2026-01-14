¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¯¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ó¤¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³
2026Ç¯¤Î¸µÃ¶¡¢»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¨¡¨¡¤¤¤Ó¤¡£
Èè¤ì¤È¤ª¼ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤éÁêÅö¤Ê²»ÎÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤À¤«¤é¡×¤È²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë²ÈÂ²¤Î°ÂÌ²¤òË¸³²¡£¤·¤«¤â¤ªÀµ·î¡£¾ð¤±¤Ê¤µ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Î¤¤¤Ó¤¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ó¤¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¤Á¤ç¤¦¤É¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢IFLS¤¬¡¢¤³¤Îµ¿Ìä¤ò²òÀâ¤¹¤ëµ»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¤¤Ó¤¤Çµ¯¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë
ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ó¤¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ó¤¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î³ÐÀÃ¤Ï¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¡£ËÜ¿Í¤¬¡Öµ¯¤¤¿¡×¤È¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
2022Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¯¿Í¤Ï°ìÈÕ¤Ë4¡Á5²ó¤Ï¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤³ÐÀÃ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤Ó¤¤È¤È¤â¤Ë¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢°ìÈÕ¤Ë²¿½½²ó¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²¿É´²ó¤â³ÐÀÃ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¯¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤À¤±
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö³ÐÀÃ¡á´°Á´¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤Ó¤¤Ë¤è¤ë³ÐÀÃ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥é¥¦¥¶¥ë¡ÊÈù¾®³ÐÀÃ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢Ç¾¤Ï´°Á´¤Ê³ÐÀÃ¾õÂÖ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤áËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Öµ¯¤¤¿µ²±¡×¤¬»Ä¤é¤º¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ¯¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ó¤¡×¤ò½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤½¤ì¤Ç¤âµ¿Ìä¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤²»¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤Èµ¯¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡©¡×
¤³¤³¤Ç¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¾¤Î»ë¾²¡Ê¤·¤·¤ç¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ë¾²¤Ï¡Ö½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÄã¤¤²»¡×¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Î¼Ö¤Î²»¤ä¡¢²ÈÂ²¤¬Î©¤Æ¤ëÀ¸³è²»¤Ë¤½¤Î¤¦¤Á´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ó¤¤Ï¡¢Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤¤¤Ä¤â¤Î²»¡É¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´í¸±À¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÇ¾¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¯¤¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿çÌ²¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Ïµ¯¤¤ë¤Î¤ËËÜ¿Í¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹½¿Þ¤¬´°À®¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ó¤¤ÏÊüÃÖ¤·¤Á¤ã¥À¥á
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤Ó¤¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¤Ï¤¤¡¢»ä¤âÊüÃÖ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ë¡£
¤â¤·¤½¤ì¤¬¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ê¤é¡¢¹â·ì°µ¡¢¿´¼À´µ¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤Ë¤â¡¢ÆüÃæ¤Î¶¯¤¤Ì²µ¤¤ä½¸ÃæÎÏÄã²¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¿Í¤¬Ê¿µ¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤ÏNG¡£
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶Ä¸þ¤±¤òÈò¤±¤ë¡×¡Ö¾åÈ¾¿È¤ò¾¯¤·¹â¤¯¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤¤¤Ó¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«ÀµÄ¾¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¸ÆµÛ¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Îµ¡Ç½¤ò°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¡£
²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: IFLS