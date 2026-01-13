1月11日、『有吉クイズ』（テレビ朝日系）に登場した蛙亭のイワクラが、2025年末に破局したオズワルドの伊藤俊介との“別れの理由”を明かし、話題となっている。

ロケ中に思ったことをスマホのメモに書きこみ、スタジオでVTRを見ながら答え合わせしていく企画「メモドライブ」のコーナーに登場したイワクラ。紅しょうがの熊元プロレス、元NHKアナウンサー・中川安奈の独身女性3人と、EXITの兼近大樹、錦鯉の渡辺隆、ダウ90000の蓮見翔という独身男性3人による、合コン的なものとなった。

「その車中、恋愛話になったところで、イワクラさんが『先日、別れました』といきなり切り出したんです。収録は2025年で、まだ公になっていない時期かもしれません。

イワクラさんは『めちゃくちゃ結婚すると思っていたんですけど、めっちゃリアルに考えたときに、ぜんぜんこいつ、無理かも』と感じたと、苦笑しながら話しました。いろいろな理由はあるとしながら、伊藤さんについて『旦那さんになったとき、まったく頼れない』と一刀両断し、『本当に生活が終わってる。病院とか行かない。一緒に健康診断行こうって言っても、“まぁまぁまぁ”って言われたりとか。死ぬ確率高い奴と、結婚せんくない? 全部、私が言ってくることに反発してくる。それがいちばんムカついて……』と、あまりに生々しい理由を熱弁して、出演者が全員、納得するという展開になりました」（芸能担当記者）

イワクラはさらに、伊藤と同棲を始めたころ、家の漫画を「いつでも読んでいいからね」と言ったところ、伊藤が漫画を見渡し「ここにある漫画、全部、読んでるわ」と返してきたというエピソードを披露。「めっちゃムカつくって。ありがとうでいいやろ!」と、伊藤の“マウント彼氏”ぶりを暴露した。

「伊藤さんのほうは、破局の理由について、基本的に自分が悪いと語っています。2025年12月26日放送の『出川哲朗のプロ野球順位予想2025 答え合せ大反省会【リアルガチ】』（テレビ東京系）では『98％、俺が悪かった。残りの2％はイワクラが風呂に入らないから』と、イワクラさんの“風呂キャンセル”をネタにしていました」（同前）

Xでは伊藤について、《芸人だねぇ。これぞ芸人という。汚れダメ人間だ。もちろん褒め言葉》と、肯定するポストもあったが、

《健康診断に行こう、は愛していますと同意である そのことを思い出したよ》

《めっちゃまともな判断笑笑》

と、別れを選んだイワクラを支持する声が多いようだ。

「2人は2022年7月、デートを楽しむ様子が『FLASH』に掲載され、直後のポッドキャスト番組で、イワクラさんが交際を認めました。熱愛が発覚した時点で交際歴は約半年、2021年12月にスタートしたとのことでした。その後、約3年間の交際を続け、結婚も間近とも見られていましたが、破局となってしまいました。2026年いっぱいくらいは、この“破局ネタ”で互いにフリートークは乗り切れるんじゃないでしょうか」（同前）

熱愛も破局も笑いに変えて、しっかり元を取る2人。ネタにし合っているうちに、焼けぼっくいに火がついたりすることもあるかもしれない。