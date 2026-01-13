吉川愛の横にあのイケメンが…”オタ活”イメージとは真逆！　新ドラマロケで見せた颯爽とした姿

吉川愛が並んで歩いていたイケメンは!?

夜のオフィス街を、ピシッとしたスーツを着た男女の一団が歩いていた。

全員その表情は硬く、どこか物憂げな雰囲気だ。「カット！」の声がかかると、彼らの表情は一瞬で破顔し、白い歯を見せ合っていた。その中でも、ひときわ目立っていたのが、スーツの上に真っ白なコートを着た若い女性……。吉川愛（26）だ。

昨年12月中旬の夜、虎ノ門駅（東京・港区）に近い歩道で１月期ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』（フジテレビ系）の撮影が行われていた。

「本ドラマは、犯人逮捕後にスポットを当てる異色の社会派警察ドラマで、『実名報道』の是非やメディア対応を担う広報室と捜査現場の刑事との対立や葛藤を描いています。タイトルにあるP.D.はPolice Department（警察署）の略。主演は福士蒼汰（32）で、警視庁蔵前橋署強行犯係の優秀な刑事だった今泉麟太郎を演じています。

捜査１係行きが確実とみられていましたが、次の辞令で決まった配属先は“警視庁広報課”で、今泉が毛嫌いするメディアを専門に対応する２係。そこのマドンナ的存在が吉川演じる熊崎心音（くまざき・ここね）です。しっかり者でサバサバした性格の熊崎と、熱い男の今泉がどのようなコンビを見せてくれるのか、注目です」（テレビ誌ライター）

冒頭のシーンに話を戻そう。オフィス街を歩いていたのは、その広報室の面々。誰一人言葉を交わすことなく、それぞれが少し距離を置いている。吉川は集団の真ん中あたりで、少しうつむき、表情も暗めだ。それでも、彼女の美貌は遠目にも映え、見物人からは「あのキレイな女の人、誰？」「吉川愛？」といった声が聞こえてくる。途中から福士と並んで歩くシーンもあり「めっちゃ美男美女！」「あんなカップルいない」といった声が上がっていた。

吉川といえば、人気K-POPグループの『TWICE』や『ITZY』、そしてTWICEの日本人ユニットである『MISAMO』の熱心なファンとして知られ、同グループの「推し活」や大好きなアニメの「オタ活」を自身のSNSでたびたび公開。時折披露するコスプレなど、かわいい画像の数々は、吉川のファンから〈見習いたいレベル〉〈愛ちゃんのオタ活は尊い〉などと称賛されている。

今回、警視庁の巡査長という役柄の吉川は、

〈サバサバしていて男気があり、仕事もできて、みんながあこがれるような人物だなと思いました。指導をしていく場面がたくさんあるので、きちんと学んでから取り組んでいきたいと思います〉（番組公式HPより）

とコメント。これまでとは違った吉川のキャラと演技に期待が膨らむ。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit