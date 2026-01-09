大阪の港近くに掲示された、ある「最終警告」がSNSで注目を集めている。

フェンスを乗り越える人たちの写真とともに、「請求額の例」として示されたのは「総額1100万円」という数字。一体、何があったのか。看板を設置した会社に聞いた。

●「管理者の臨界点を超えたようです」Xの投稿がバズる

「再三の注意、警告にもかかわらず、不法侵入が続いているため、以下の不法侵入者の特定を進めており、判明次第、過去に侵入した回数を含め、施設利用料金を請求する予定です」

赤字で「最終警告」と題された看板には、フェンスをよじ登ろうとする人や、無断で敷地に侵入する様子を捉えた写真が添えられている。さらに「請求額の例」として、「22万円／日×50回」「総額1100万円」の表記もあった。

この看板を見たと思われる人物が1月6日、Xに「いつも来てる不法侵入の釣り人達、管理者の臨界点を超えたようです」という一文とともに画像を投稿。すると、約8000回リポストされ、1月8日夕方時点で296万回以上も表示されるなど、大きな反響を呼んでいる。

この看板を設置したのは、「堺泉北埠頭（さかいせんぼくふとう）株式会社」。同社によると、看板は大阪府泉大津市にある「泉大津フェニックス多目的広場」に隣接する、広大なアスファルト敷地を囲うフェンスに掲示しているという。

この広場とアスファルト敷地はもともと大阪府が所有しており、2024年2月から同社が管理・運営を担っている。ライブイベントなどが開催される際に開放されるが、通常は立ち入り禁止となっている。

敷地の外側にはフェンスが設置されているものの、これを乗り越えて無断で侵入する人が後を絶たず、注意を繰り返しても状況が改善しなかったため、2024年の夏ごろに「最終警告」と題した看板を設置したという。

同社の担当者によると、侵入者たちはアスファルト敷地を通過して、海の方に向かっている様子で、釣り目的で「ショートカット」している可能性がある。ただし、現時点では、個人の特定には至っていないという。

●「22万円」は通常の利用料 事故やトラブルを懸念

看板に記された「1日22万円」という金額も注目を集めている。

同社によると、この敷地を正規に利用する場合、1日あたり少なくとも22万円かかる。無断侵入を繰り返す行為が、それだけ高額の利用に相当することを示すことで、警告に耳を傾けてもらいたいという願いがあるようだ。

同社によると、現時点で設備が破壊されたり、ゴミが捨てられたりするなどの具体的な被害は確認されていないが、無断侵入が続けば、今後、転落事故や火災、落書きなどの事件・事故・トラブルが発生することを懸念しているという。

担当者は「無断で立ち入られると事故が起きたり、他の人の侵入を誘発したりするので、公共施設をお預かりしている立場として、違法に入らないでほしいと思っています」と理解を求めている。