ワコールのノンワイヤーブラ登場!大きいバストを小さく見せて軽やかに♪

「バストが大きい」とお悩みの方に寄り添ってきたワコールの人気シリーズ［小さく見せるブラ］から、待望のノンワイヤータイプが新登場♡ワイヤーなしでもしっかり支え、すっきり見せを叶える高機能ブラは、2025年12月18日（木）よりワコールウェブストア限定で発売開始。快適さとシルエットの美しさを両立し、薄手トップスやトレンドのシアーアイテムも自信を持って着こなせる1枚です♪

シリーズ初♡ノンワイヤーで小さく見せる

価格：5,500円（税込）～

累計販売枚数240万枚超（※1）の大人気［小さく見せるブラ］シリーズに、初のノンワイヤータイプが仲間入り。高密度不織布がバージスラインを支え、ワイヤーなしでもバスト位置をキープ。

カップ全体のパワーネットが高さを抑えて中央に寄せ、脇もすっきり♡シンプルデザインでアウターにひびきにくく、自然な華奢見えが叶います。

サイズ：（D）70・75・80・85、（E・F・G・H）65・70・75・80・85

カラー：BL（ブラック）、LB（ピンクベージュ）

（※1）2011年1月～2025年5月の累計販売枚数

CONVERSE新作が2026年1月登場♡素材と個性で選ぶ最新スニーカー

ライフスタイルに合わせて選べる♡

【1】シンプルタイプ［小さく見せるブラ］

希望小売価格：6,380円（税込）～

サイズ：（D・E）70～100、（F・G）65～100、（H）65～85

カラー：BL、CB、DR、GY、KA、LG、PO、PU

【2】レースタイプ［小さく見せるブラ］

希望小売価格：7,700円（税込）～

サイズ：（D～F）70～90、（G・H）70～85

カラー：CR、LB、PU、SP、VI

【3】ブラトップタイプ

価格：6,930円（税込）

サイズ：D70～F80、E70～G80

カラー：BL、GY、WH

【4】華奢見えブラ

価格：6,050円（税込）～

サイズ：（D～G）65～85、（E）65～85

カラー：BL、LB、GB、WI

どれも大きなバストの方のお悩みに寄り添いながら、日常のファッションをもっと心地よく、美しく演出してくれるラインナップです♪

あなたにぴったりの「小さく見せる」を見つけて♡

ワコールの人気シリーズに登場したノンワイヤータイプは、快適さも美しさも諦めたくない方にぴったり♡さらに全5タイプから選べるので、着用シーンやお悩みに合わせた“自分だけの1枚”がきっと見つかります。2025年12月18日（木）発売の新作はワコールウェブストア限定なので、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね♪