1月5日、音楽クイズバラエティ番組『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』（フジテレビ系）が放送された。橋本環奈がMCを務めたが、番組で “熱愛相手” との共演を誤解する視聴者もいたようで──。

同番組は、中山秀征がMC、フジテレビの井上清華アナウンサーが進行を務め、楽曲のイントロクイズをテーマに不定期で放送されている。今回も豪華なメンバーがそろった。

「福士蒼汰さんや吉川愛さんらによる『東京P.D.警視庁広報2係』チーム、桜井ユキさんや宮沢氷魚さんらによる『夫に間違いありません』チーム、齊藤京子さんや宮世琉弥さんらによる映画『教場 Reunion/Requiem』チーム、藤本美貴さん、庄司智春さん夫婦による『ミキティダイニング』チームと、ドラマや映画、バラエティ番組の出演者が集結。

橋本さんはドラマ『ヤンドク！』で主演を務めますが、今回は回答者ではなく、特別MCに回りました」（スポーツ紙記者）

橋本は巧みな進行を見せ、番組を盛り上げた。ただ、放送後のXでは

《福士蒼汰と橋本環奈って付き合ってなかったっけ！ イントロクイズで共演してるよ〜》

《はしかん福士蒼汰と付き合ってんのに共演いいの！？と思ったら中川大志や》

など、誤解する声が聞かれていた。福士と橋本の共演に注目が集まったようだ。

「橋本さんは2022年の『WEB女性自身』で中川大志さんとの交際を報じられ、2024年の『文春オンライン』でも2人が公園や居酒屋でデートする写真が掲載されました。

今回、中川さんは番組に出ていなかったのですが、福士さんを中川さんと間違えたり、そもそも橋本さんと福士さんが付き合っていると混乱する人もいたようです」（芸能記者）

中川、福士ともに多くのドラマや映画で活躍する若手俳優だが、かねてから2人のそっくりぶりは有名だった。

「端正な顔立ちが特徴的な2人ですが、SNSでは目元や口元だけでなく、全体的な雰囲気が似ていることも指摘されています。

2015年には、中川さんが口元を隠した福士さんとのツーショット写真をブログに投稿し、《お母さんも間違えちゃうくらいだからね。どこかで血繋がってるのかな？って話してました笑》とつづっていました。

“そっくり説” も本人たちの公認になっていたのです。年齢を重ねて、中川さん、福士さんそれぞれ違った魅力も認知されていますが、いまだに見間違えてしまう人もいるようです」（同）

2人とも “いい男すぎる” のは、間違いない。