º´¡¹ÌÚ¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä¤Ï6·î¤´¤í¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï7Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Î¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤ò½ü¤¯»ÙÇÛ²¼4¿Í¡¢°éÀ®8¿Í¤Î·×12¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¼ãÂë¤¿¤Á¤¬¥×¥íÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÈÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥Ó¥Ö¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÎÁêÎÉ²íÅÍÅê¼ê¡Ê´ôÉì¶¨Î©Âç¡Ë¤È¸µÃæÆü¤Î¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó»á¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ³°Ìî¼ê¡Ê¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¹â¡Ë¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡1°Ì¤Îº´¡¹ÌÚ¤È¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ÏÊÆÂç³Ø¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë6·î¤´¤í¤Î¸«¹þ¤ß¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÉÔºß¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë