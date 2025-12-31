巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意した。複数の現地メディアが報じた。４５日間の交渉期限が４日（同５日）に迫っていた中で、電撃的に決まった。２３〜２５年まで巨人担当の宮内孝太記者が、その人柄を見たー。

重圧がかかる戦いであればあるほど燃える。岡本はそんな野球人だ。優勝争いが佳境を迎えた２４年シーズンの終盤戦で大活躍したことは記憶に新しい。「チームが勝たないと意味がない」と常々語る岡本は、しびれるＶ争いのプレッシャーを原動力に変えていた。

思い返せば２３年ＷＢＣでもだった。準々決勝（イタリア戦）と決勝（米国戦）でそれぞれ本塁打を放つなど、躍動。日の丸を背負って頂点を目指した戦いを「野球って楽しいなと思った」と振り返る。まさに勝利が求められる緊迫感のある試合や、優勝争いを“大好物”にするタイプ。その点で、ヤンキースやＲソックスら強豪ひしめくア・リーグ東地区に属して、ヒリついたシーズンを期待でき、昨季はＷＳにも進出するなど、戦力が充実するブルージェイズはぴったりな環境で、らしい選択と言える。

これまで日本人選手が８人在籍し、迎え入れる土壌があることも追い風になる。「いろんな人を見ている」とメジャー通で知られる岡本はゲレロなどとの共闘にも心を躍らせているに違いない。伝統球団の主力として常勝を求められてきたことも必ずプラスに働く。夢舞台で勝利の先導者となっている姿が待ち遠しい。（２３〜２５年巨人担当・宮内 孝太）