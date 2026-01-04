この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

りゅう先生「資産が増えない人は“お金欲しくない病”!?」―本当に資産を増やすマインドセットとは

YouTubeチャンネル『マーケティング侍』で、りゅう先生が「使えるお金が増えていかない」企業や個人の共通点、また資産を増やし続けるための実践的なマインドセットについて語った。



冒頭、りゅう先生は「先月より資産が増えていないなら何か間違えてるという考え方をすると結構重要」と断言。「何が何でもどんな手を使ってでも増やしていくっていうこのマインドセットめちゃくちゃ重要なんです」と、成功者に共通する“資産増加への強い執着”を強調した。



続けて、コンサルティングの現場から感じるリアルな傾向として、「右肩上がりでも、経営基盤をしっかり作って使えるお金が増え続けるタイプと、そうでないタイプははっきり分かれる」と解説。その差を生むのは「ビジネスも投資も“伸びていくものはいずれ落ちる”という危機感と準備」、「成長欲求を失わない意識」だと語った。



さらに、「働きたいと思うのは“お金のため”じゃなく、“自己成長”のゲーム。お金が増えても成長意欲がない人は、ビジネスが好きでないか、成長欲求が止まっている」と分析。自身のビジネスキャリアやサラリーマン時代の逸話を交えつつ、「一番結果を出すためには、どうやったら一番になれるか、サボりつつも成果は絶対出す、そんなスタイルだった」と振り返る。



その上で、資産増加のための「唯一最大のマインドセット」として、「増やしたいなら、絶対に毎月“お金をお金を生むもの”に使うと決めて支出すること」を提唱。「支出しない人は“お金欲しくない病”だと思ってる。だがこの病気は必ず治せる」と、自身の経験とともに断言した。



また、資産を増やすための3原則として

「(1)結果ではなく“構造”で考えること。

(2)毎月ひとつ“収入スイッチ”を増やすこと。

(3)資産が増える行動を“カレンダーに先に入れる”こと」を具体的に解説。

「増えない人は目の前の結果だけを見て一喜一憂するが、増える人は“なぜ増えたか・減ったか”その仕組みを解析し、再現性・構造思考に着目している」とくぎを刺した。



最後は「マインドセット次第で毎月資産が増えないなら何か間違えていると捉え、行動や仕組み化を変えるのが重要」と強調。気になる“裏話”については「YouTubeで言えない内容は公式LINEでシェアしている」とし、視聴者にLINE登録とコメントを呼びかけ締めくくった。