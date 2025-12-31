新年に“オメデタ”報告だ！ 元AKB48の宮里莉羅（23）が結婚＆出産していたことが12月31日、分かった。3歳年上の一般男性との授かり婚で、昨年6月に第1子の男の子を出産。子育ての傍ら芸能活動を続け、今年1月28日には自身が代表で立ち上げた新会社からプロデュースアイドルグループもデビュー予定。このほど愛息と共に取材に応じ、妻、母、社長、そしてプロデユーサーとしての飛躍を誓う1年への思いを語った。【松尾幸之介】

◇ ◇ ◇

12歳でデビューし、AKB48時代は童顔も相まって“赤ちゃん”と呼ばれて親しまれた宮里が、正真正銘の赤ちゃんを連れて現れた。「子育ては大変だよってよく聞いていたんですけど、今のところあんまり大変さはなくて。ずっと寝ているんですよこの子。手がかからない。私を見て、めっちゃ笑ってくれるんです」と幸せそうに話した。

夫とはグループ卒業後の21年秋ごろに共通の知人を介して知り合い、交際へ発展。昨年に妊娠がわかり、籍を入れた。現在は家族3人とお互いが飼っていた愛猫2匹と都内で暮らしており「平和な毎日ですね。結婚してめちゃくちゃ変わったとかはないです。旦那が協力的に息子を見てくれているので、私も仕事に出られますし、助けられています」と語った。

出会った当初から「タイプの顔でした」と明かし、似顔絵も披露。「絵が得意じゃないので申し訳ないですが…」と頭をかきつつ「いろんな芸能人を混ぜた顔って言われますね。最初に会った時は横顔がめちゃくちゃ永瀬廉さんに似ているなと思ったんです。あとは神木隆之介さんとか山田涼介さんとか、パンサーの向井さんに似ていると言われることもあります。少し変わっている人が好きでしたし、自分にないものがある人が好きだったので、旦那がまさにそうです」。

家庭では宮里の発言に芸人ばりの鋭いツッコミやボケを入れて笑わせてくれるといい「頭の回転が速いなと。彼と過ごすようになって自分がやばいことに気づかされました。語彙（ごい）力がないらしくて『何を言っているかわからないよ』ってよく言われます。主語がないって言われて、『あ、私って主語を日頃から言っていなかったんだ』と知って、困っています（笑い）」と苦笑いした。

二人三脚での生活に子どもも誕生して立ち上げたのが、新会社の「株式会社シャルムリラ」だ。グループ時代から「いつかアイドルをプロデュースしたい」と思い描き、昨年9月にクラウドファンディングも実施。集まった160万円に自己資金も注いでメンバー選考などを行い、6人組グループ「ラルムストーン」として1月28日に東京・赤羽ReNY alphaでデビュー公演を開催予定だ。

会社設立は夫の後押しもあったといい、宮里は「いろんなお誘いもあったんですけど、自分のやりたいことを100％やるには立ち上げるしかないかなとなって。旦那から『俺だったら自分でやるかな』と言われて決断しました」。

社名にはフランス語で「魅力」や「魔法」などを意味する「シャルム」に自身の名前の「リラ」をつけた。「魅了できる子がたくさんいる事務所になったらいいなという願いを込めました。Z世代の女の子に憧れてもらえるような、刺さるグループを目指したいなと思っています。もちろん男性にも好きになってほしいです」と思いを明かした。夫もSNS運用などで支えてくれているという。

妊娠期間もSNSに写真などをアップしていたが「おなかがギリ写らないくらいの写真にしていて。多分、全然気づかれていなかった」と振り返った。元メンバーらには12月にAKB48の20周年記念公演に出席した際に本格的に報告。「みんな大騒ぎしていました（笑い）。『信じてないよ』と言われたので、写真を見せたり。『赤ちゃんが赤ちゃん産んでどうするの』みたいなことも言われて（笑い）。でもそれは当たっている部分もあって、まだまだ自分のことを大人だと思い切れていないので。半分子どもが赤ちゃんを育てていて、大丈夫かなって思ったりもしますね。旦那や家族のサポートのおかげで何とか頑張れています」。

約7年半活動したアイドル時代から占いによく行っており「『25歳は花が開く』っていろんな人に言われていたんです」と明かした。「私は早生まれですけど、学年的には2026年は25歳になる年です。やりたいことができる環境が整いましたし、今年は5倍くらい飛躍する1年にしたいと思っています」と力を込めた。

肩書や守るべき存在こそ増えたが、まだ23歳。ファンへ向けては「結婚や会社設立とかで見る目を変えてほしいとは思っていなくて、引き続きそのままのイメージでいてほしいです。本当に何も変わっていないので、変わらないままでいるんだなと思って見守ってほしいです」と呼びかけた。

◆宮里莉羅（みやざと・りら）2002年（平14）3月30日生まれ、沖縄県出身。2014年4月にAKB48チーム8の沖縄県代表として、当時のチーム最年少でデビュー。2021年5月の劇場公演で卒業発表し、7月に活動終了。その後は女優として活動し、今年も舞台などに出演。164センチ。