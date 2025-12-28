クリスマスに行きたい「滋賀県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「びわ湖バレイ周辺ルート」を抑えた1位は？
寒さが本格的になる12月は、車内からゆったりと季節の移ろいや夜景を眺めるドライブデートが人気を集めています。心温まるクリスマスのひとときを彩る、一度は訪れてみたい魅力あふれるスポットが揃いました。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「滋賀県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「琵琶湖テラスから琵琶湖が一望でき、イルミネーションもかわいいから」（40代女性／大阪府）、「山頂の『びわ湖テラス』からは、琵琶湖の雄大なパノラマと、対岸に広がる山々を一望できます。冬場は空気が澄んでおり、特にクリアな景色を楽しめます」（60代男性／香川県）、「綺麗でおしゃれな雰囲気があるから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬景色とイルミネーション風の並木がロマンチックだから」（20代女性／東京都）、「クリスマスシーズンはメタセコイアの葉が落ちきり、凛とした冬の骨格美を楽しめます。もし運良く雪が降れば、『雪化粧の並木道』という息をのむような最高の冬景色になります」（60代男性／青森県）、「冬は葉を落としたメタセコイアが美しい骨格を見せる絶景ストリート。季節によって雰囲気が変わり、クリスマス時期の静かで芸術的な並木道ドライブに最適です！」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
2位：びわ湖バレイ周辺ルート／49票2位は、標高1100mからの圧倒的なパノラマが楽しめる「びわ湖バレイ周辺ルート」です。2025年12月20日から冬季営業が開始される「びわ湖テラス」は、まさにクリスマスの時期に再開される特別な絶景スポット。ロープウェイで一気に山頂へ向かえば、眼下には日本最大の湖・琵琶湖が北から南まで一望でき、冬の澄んだ空気の中で青く輝く湖面と雪化粧した比良山系のコントラストを堪能できます。山頂のテラスではラグジュアリーな空間で美食も楽しめ、非日常的なクリスマスデートを求める層から高い評価を得ました。
1位：メタセコイア並木（マキノ高原）／69票1位は、マキノ高原へと続く「メタセコイア並木」でした。約2.4kmにわたり約500本のメタセコイアが整然と並ぶ直線道路は、映画のワンシーンのような美しさ。冬には繊細な枝ぶりが作り出す幻想的な風景や、雪化粧をした白銀の並木道を走る体験が、クリスマスのドライブをドラマチックに演出します。SNS映えも抜群で、多くのカップルが一度は訪れたいと願う聖地となっています。
