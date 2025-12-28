¡Ú¥³¥é¥à¡Û¿Þ¡¹¤·¤µ¤¬¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¤Î»þÂå¤Î¾ÓÁü¡á´Ú¹ñ¡Ê1¡Ë
Ç¯Ëö¤Ï»ä¤Ë¤ÏÀº»»¤Îµ¨Àá¤À¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½¬´·¤Î¤è¤¦¤Ë1Ç¯´Ö¤ËÀÜ¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê·¹¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Þ¤¤¤È¤¹¤ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÅØÎÏ¤À¡£»ä¤ÎÌÜ¤ËºÇ¤âÌÀ³Î¤Ê·¹¸þÀ¤ò¸«¤»¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°·¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Ñ¥º¥ë¡Ù¡Ø¥á¥¹¤ò»ý¤Ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¡Ø¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ê¥¤¥Õ °Ç¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡Ù¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ØÁ´¤Æ¤¬³ð¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¡Ø¹ðÇò¤ÎÂå²Á¡Ù¡¢TVING¤Î¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëX¡Ù¡¢Wavve¤Î¡ØÃÇºá¡Ù¡¢SBS¤Î¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼3¡Ù¡Ø¥«¥Þ¥¥ê¡§»¦¿Í¼Ô¤Î³°½Ð¡Ù¤Ê¤É¤¹¤°»×¤¤Éâ¤«¤ÖºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤â2·å¤À¡£
·ë²Ì¤Ë¤Ï¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥É¥é¥ÞÀ©ºî´Ä¶¤¬ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¶É¤è¤ê¼«Í³¤Ê¤¿¤á¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¤·¤é¤¸¤é¤·¤¤±³¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃµ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ï¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃÄÅªÉÔ°Â¡×¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í´Ö¤Ï¤Ê¤¼¤¢¤¢¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òºÇ¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ë²ò¤¤Û¤°¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¿Í´Ö¤ò¿®¤¸Æñ¤¤Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦1¹Ô¤Î¤Þ¤È¤á¤È¤È¤â¤Ë¡£
¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¸«¤ÆºÇ¶á´Ú¹ñ¤òÊ¨¤ÊÖ¤é¤»¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ùµ¿ÏÇµÄÏÀ¡¢ÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤µ¤ó¤Î¶¯Åð¶¯´¯¾¯Ç¯ÈÈÍúÎòµÄÏÀ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈó¾ï²ü¸·ºÛÈ½¡¢¥¥à¡¦¥Ê¥à¥°¥¯¸µÂçÅýÎÎ¼¼¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÂÄÌÈë½ñ´±¤Î¿Í»öÀÁÂ÷µÄÏÀ¤Ê¤ÉÂç·¿¤ÎÌäÂê¤ò¤·¤Ð¤·ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÇÈÌæ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Àµ³Î¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤¬¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç2¤Ä¤Î»ö·ï¤Î¿¿µ¶¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À2¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤¬´ñ²ø¤Ç¤³¤ì¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¡£
¥Ñ¥¯¤µ¤ó´ØÏ¢µÄÏÀ¤¬½é¤á¤Æ¤Õ¤¯¤é¤ó¤À»þ¡¢½÷ÀÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÀÊÌ¤¬½÷À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¤ÏÀ¤¬È¿Å¾¤·¤¿¡£ÃËÀ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬½÷À·ÝÇ½¿Í¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬Â¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤¬¼å¤¤¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¹½¿Þ¤ËµÞÊÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÃËÀ¤ÈÁá¹çÅÀ¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤¿»Ñ¤Ë¤¢¤¤ìÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Î»Ñ¤Ë¤â¤¢¤¤ìÊÖ¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ñ²ø¤À¤¬¾®¤µ¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤È¤·¤è¤¦¡£Æ¿Ì¾¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿±¢µ¤¤Ç¸ü¤«¤Þ¤·¤¤»öÂÖ¤¬¾ï¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£