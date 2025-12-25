1人で手がける自主制作アニメで注目を集めてきた谷口崇の作品『おしり前マン』が長編映画化されることが決定。『おしり前マン ～復活のおしり前帝国～』のタイトルで2026年3月20日に全国公開される。

参考：TVアニメ『呪術廻戦』第3期、初回は1時間SPで放送 乙骨が虎杖を急襲する先行カットも

アニメ・イラスト作家の谷口は、YouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて1人で手がけるアニメを自主制作。これまで『森の安藤』などを生み出し、YouTubeの総再生回数は1億回を超えている。

『おしり前マン』はそんな谷口の代表作であり、一枚の落書きから誕生したオリジナルヒーロー作品。これまで、ゲーム化、CMコラボ、漫画連載、ガチャガチャ展開など、インディーズ発のキャラクターとしては異例の広がりを見せてきた。谷口崇アニメ制作20周年、そして『おしり前マン』誕生10周年を迎えた2024年には、映画化に向けたパイロット版ムービー制作のクラウドファンディングを実施。目標を大きく上回る支援を集め、作品を長年支えてきたファンの熱量と映画化への期待の高さを改めて証明した。

今回の映画版でも、監督・脚本・作画・声・歌をはじめとする中核制作を谷口自身が手がけ、物語・キャラクター・映像表現のすべてが劇場版ならではのスケールへと進化した完全新作長編アニメーション映画となる。

谷口監督は、「おしり前マンは、おしりが前にあることが特徴的なヒーローなので、自分の中でとても思い入れがあり、いつか映画化できたらと夢見ていました。そしてついに、おしり前マン10周年という年に映画化が決まり、いざストーリーを考えるとなると、そういうヒーローがこれまであまりいなかったということもあり、それがうまく伝わる作品にすることができるのか、不安もあったのですが、たくさんの方に支えていただき、そうすることができました」とコメントを寄せている。

おしりが前にあるため街の平和を脅かす者を許さないおしり前マン・前尻は、日々巻き起こるさまざまな問題を新たな仲間との出会い、そして次々と訪れる過酷な試練を乗り越えながら、街の平和を守り続けてきた。しかしある日、おしりが前になる薬「シリマエナーレ」が街に出回り、かつてない混乱へと巻き込まれていく。その原因を探るために、その事態の原因を探るため調査を進める中で、おしり前マンはとある製薬会社へと潜入。そこで「おしり前帝国復活計画」と記された文書を発見する。そこにはかつて存在した「おしり前帝国」がおしりが後ろの人たちに滅ぼされたことが書かれており、復讐と帝国の復活に燃える謎のボスが裏で動き出していた。事の重大性を感じたおしり前マンは、かつての師「おしり前レジェンド」（先代おしり前マン）に修行を依頼をするのだった­。

あわせて公開された予告編には、映画化によってスケールアップしたユニークな世界観とCGを用いたミュージカルシーンなど印象的な場面が映し出されている。さらに、谷口監督自らが声優を務め、劇中では歌唱シーンも披露している。

また、シュールな世界観を象徴する本ビジュアルも公開。本ビジュアルには「私は、おしりが前にある」というキャッチコピーとともに、中央には大きくおしり前マンの姿が描かれ、その周囲には物語を彩る個性豊かなキャラクターたちが配置されている。

なお、本作のムビチケ前売券が12月26日より発売開始されることも決定した。

谷口崇（監督）コメントおしり前マンは、おしりが前にあることが特徴的なヒーローなので、自分の中でとても思い入れがあり、いつか映画化できたらと夢見ていました。そしてついに、おしり前マン 10 周年という年に映画化が決まり、いざストーリーを考えるとなると、そういうヒーローがこれまであまりいなかったということもあり、それがうまく伝わる作品にすることができるのか、不安もあったのですが、たくさんの方に支えていただき、そうすることができました。おしり前マンの魅力が存分に詰まった映画を、ぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）